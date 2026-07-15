Si Inglaterra vence a Argentina, logrará algo que nunca ha ocurrido en la historia del Mundial

La disputa de la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Inglaterra y Argentina en el estadio de Atlanta no solo definirá al acompañante de España en el encuentro definitivo por el tan anhelado trofeo, sino que también tiene el potencial de reconfigurar la historia de las justas mundialistas para siempre.

Ambos equipos jugarán en la Semifinales.|Reuters

La clasificación obtenida por el conjunto dirigido por Luis De La Fuente, tras derrotar por 2-0 a Francia, estableció la mitad del escenario para lo que será la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo domingo en Nueva York. Este duelo podría contar con características inéditas desde la creación del torneo ecuménico en el año 1930, ya que si el conjunto británico avanza a la instancia definitiva, las dos selecciones que disputarán la final contarán con un título cada una en sus vitrinas. Cabe destacar que nunca antes en los 96 años de trayectoria de la competencia se ha disputado una final en donde los dos contendientes cumplan con esa condición.

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La Furia Roja va a disputar una nueva final del mundo el próximo domingo, luego de superar ampliamente desde el juego y los goles al seleccionado de Francia. El conjunto español logró dominar por completo el juego ante el combinado dirigido por Didier Deschamps y gracias a los goles de Oyarzabal y Pedro Porro, está nuevamente ante la oportunidad de ser campeón luego de su primer título conseguido hace 16 años en Sudáfrica 2010.

Ahora, espera por el vencedor de Inglaterra y Argentina que jugarán esta tarde en el Estadio Atlanta. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su fin, pero quedan grandes partidos por ver.