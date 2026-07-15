Inglaterra vs Argentina: qué dicen las apuestas y simulaciones de esta semifinal del Mundial 2026

Con estadio confirmado, las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentarán en una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro ya genera movimientos en las casas de apuestas y en las simulaciones de la inteligencia artificial.

Con Lionel Messi en Argentina (¿depende por demás de él?) y Harry Kane junto a Jude Bellingham enfrente, el partido promete ser uno de los más equilibrados del Mundial. El ganador enfrentará a España el domingo 19 de julio a las 12:00 horas (Centro de México) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El perdedor lo hará con Francia, un día antes en Miami.

Cuotas y apuestas para Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

De acuerdo con las principales casas de apuestas, estos son los pronósticos para la semifinal entre Argentina e Inglaterra:

Gana Inglaterra: 2.70

Empate: 2.92

Gana Argentina: 3.05

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El análisis de la IA y las simulaciones para Argentina vs Inglaterra

Las simulaciones realizadas por inteligencia artificial muestran un enfrentamiento muy parejo. Argentina llega con paso perfecto en el torneo. Además, Lionel Messi ha sido el principal referente ofensivo, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez recuperaron confianza con sus goles en la ronda anterior.

|Instagram: Jude Bellingham

Inglaterra también atraviesa un gran momento. Eliminó a la Selección Mexicana presentando un ataque espectacular, con Harry Kane y Jude Bellingham como principales amenazas.

Probabilidades y pronóstico de la inteligencia artificial para Argentina vs Inglaterra

Según el modelo de simulación, Argentina tiene un 52 % de probabilidades de clasificar a la final, mientras que Inglaterra cuenta con un 48 %.

El marcador más probable es un triunfo de Argentina por 2-1, aunque el modelo también contempla una alta posibilidad de empate tras los 90 minutos y una definición en tiempo extra o incluso en penales debido al equilibrio que han mostrado ambos equipos durante la competencia.

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