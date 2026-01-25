Real Madrid prepara una oferta para una figura del Liverpool

El Real Madrid ya proyecta su próximo gran movimiento en este mercado de fichajes. De acuerdo con reportes internacionales, el club merengue ha situado al mediocampista húngaro Dominik Szboszlai, una de las figuras actuales del Liverpool, como uno de sus objetivos prioritarios para este invierno o el verano, y estaría dispuesto a desembolsar 90 millones de euros por su contratación.

El futbolista de 25 años se ha convertido en un pilar fundamental para el cuadro Red de Arne Slot esta temporada, en los que registra 7 goles y 5 asistencias en 30 partidos sumando todas las competencias. Su perfil completo, que combina una gran técnica, potencia física y gran disparo de larga distancia, además de su polivalencia al poder funcionar como lateral, ha convencido a la directiva merengue.

El interés no es nuevo; el Madrid ya lo siguió durante su etapa en el RB Leipzig. Sin embargo, su evolución en la Premier League lo ha convertido en un objetivo más realista y urgente para reforzar una base de plantilla que busca renovarse tras la presión de no conseguir títulos.

La operación dependerá en gran medida de la voluntad del jugador, ya que no existe una cláusula de rescisión que facilite el traspaso y el Liverpool no tiene presión financiera para vender. Szoboszlai declaró en 2020 que su sueño era jugar en el Santiago Bernabéu, un factor emocional que el Madrid podría aprovechar.

Si el húngaro manifestara su deseo de salir, el club blanco estaría preparado para actuar con rapidez y sellar un traspaso que definiría el futuro de su centro del campo para la próxima década.

