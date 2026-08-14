El futbolista que Gabriel Milito casi nunca utiliza y podría ser la solución a las lesiones en Chivas

Chivas tiene varias bajas para la reanudación de la Liga BBVA MX, pues la Leagues Cup 2026 les jugó una mala pasada, no solo por la eliminación en la fase de grupos, sino por la baja de varios de sus futbolistas, por lo que junto con Pumas son los más perjudicados. Pero entre lo malo, hay un futbolista que lo ve como una oportunidad y que podría ser la solución a las lesiones del equipo de Gabriel Milito.

Luis Rey es el jugador que apunta para reemplazar a las bajas de Chivas, sobre todo las de los centrales, posición que ya ocupó en el último partido del Guadalajara de la Leagues Cup, que le costó muy caro al equipo, ya que se lesionó Bryan González.

Luis Rey es el jugador que apunta a reemplazar a las bajas de Chivas.|Chivas

Hasta entonces, Rey no había disputado ni un solo minuto en su regreso al conjunto rojiblanco, hasta el duelo ante Seattle Sounders. Incluso, fue uno de los jugadores más destacados del cuadro de Milito que cerró el torneo internacional con una victoria gracias a un gol suyo.

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Las bajas de Chivas

El Guadalajara tiene 4 bajas para la reanudación del Apertura 2026, entre ellas la de Bryan González, quien salió de cambio al minuto 20 del partido contra Seattle. Pese a que el equipo no ha emitido un comunicado, en las últimas horas trascendió que será baja entre 6 y 8 semanas.



Bryan González: El jugador salió de cambio en el último partido de Chivas en la Leagues Cup. A falta de hacerse oficial, se rumora que sufrió un desgarre muscular de segundo grado.

El jugador salió de cambio en el último partido de Chivas en la Leagues Cup. A falta de hacerse oficial, se rumora que sufrió un desgarre muscular de segundo grado. José Castillo: El torneo también afectó a este jugador, quien sufrió una lesión muscular, por lo que es duda para la jornada 4 de la Liga BBVA MX.

El torneo también afectó a este jugador, quien sufrió una lesión muscular, por lo que es duda para la jornada 4 de la Liga BBVA MX. Daniel Aguirre: El defensa sufrió una lesión muscular durante su participación del equipo en la Leagues Cup 2026.

El defensa sufrió una lesión muscular durante su participación del equipo en la Leagues Cup 2026. Omar Govea: El mediocampista sufrió una molestia física durante la participación del equipo en la Leagues Cup 2026.

El regreso a Chivas de Luis Rey

El futbolista de 23 años volvió a casa para este Apertura 2026, luego de destacar en Puebla durante un año. Ello le valió para que Chivas lo considerara como uno de los refuerzos para este nuevo torneo, pero no había sido tomado en cuenta por Milito hasta el tercer partido de la fase de grupos del Apertura 2026 y, ante las bajas, podría ser titular en la Liga BBVA MX.

Rey podría ver minutos en el partido de Chivas contra Santos Laguna, que se disputará este domingo 16 de agosto a las 7 de la tarde en el Territorio Santos Modelo.