Pumas y Chivas, los más afectados: la lista de lesionados que dejó la Leagues Cup 2026

Pumas y Chivas hicieron un papelón en la Leagues Cup 2026 al quedar eliminados en la fase de grupos. El conjunto de la UNAM solo sumó un punto, por lo que fracasó en dicho torneo, al igual que su exentrenador Efraín Juárez en Europa. Mientras que el Rebaño hizo 4 unidades. Pero lo que más les afecta a ambos clubes son las bajas debido a los lesionados que hubo.

El conjunto universitario y el Guadalajara son los clubes más afectados por dicho torneo, ya que ambos tuvieron 2 jugadores lesionados, pero solo uno de gravedad, debido a que deberá ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla, por lo que se perderá el resto del torneo.

El conjunto universitario y el Guadalajara son los clubes más afectados por dicho torneo, ya que ambos tuvieron 2 jugadores lesionados.|Archivo Azteca Deportes

La lista de lesionados de Chivas

El conjunto rojiblanco tiene 2 bajas por lesión, luego de disputar la Leagues Cup 2026. La plantilla de Gabriel Milito se debilita con estos 2 jugadores, que se perderían varios partidos de la Liga BBA MX.

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Bryan González: El jugador salió de cambio en el último partido de Chivas en la Leagues Cup. A falta de hacerse oficial, se rumora que sufrió un desgarre muscular de segundo grado.

El jugador salió de cambio en el último partido de Chivas en la Leagues Cup. A falta de hacerse oficial, se rumora que sufrió un desgarre muscular de segundo grado. José Castillo: El torneo también afectó a este jugador, quien sufrió una lesión muscular, por lo que es duda para la jornada 4 de la Liga BBVA MX.

La lista de lesionados de Pumas

La UNAM fue uno de los equipos más perjudicados del torneo, pues además de solo sumar un punto de 9 posibles, sufrió la baja de 2 jugadores importantes, entre ellos la de un refuerzo para este Apertura 2026.

