El futbolista que podría colarse a la convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras la lesión de Marcel Ruiz

La Selección Nacional de México está mal y de malas, pues en menos de una semana registró 2 bajas de jugadores que apuntaban para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los lesionados es Marcel Ruiz, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha, por lo que estará por lo menos 6 meses fuera de las canchas.

Por ello, Javier Aguirre tendrá que ajustar su lista final para la justa veraniega y en esa se puede colar Brian Gutiérrez, quien en este 2026 suma 2 convocatorias con el combinado azteca, luego de renunciar a la Selección de Estados Unidos. El jugador de Chivas se desempeña en la misma posición que Marcel, por lo que podría ser su reemplazo.

Brian Gutiérrez podría colarse a la lista final del “Vasco” ante la lesión del jugador del Toluca.|@briangutierrez_11

Gutiérrez ha llamado la atención del “Vasco”, luego de ni siquiera estar en su radar hasta que Chivas lo fichó para este Clausura 2026, y fue tanto su buen desempeño individual como grupal que se ganó un lugar para los partidos amistosos de enero y febrero.

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Así ha sido el rendimiento del posible reemplazo de Marcel Ruiz con México

La Selección Mexicana tuvo una gira por Centro y Sudamérica para medirse ante Panamá y Bolivia, encuentros en los que Brian Gutiérrez portó por primera vez el jersey tricolor. Ante los canaleros, saltó como titular y disputó 57 minutos, mientras que con los bolivianos ingresó de cambio al 74 por Marcel Ruiz.

Mientras que, contra Islandia, el jugador del Rebaño tuvo un partido redondo, pues en los 90 minutos que disputó marcó un gol, por lo que fue uno de los mejores jugadores del encuentro, hecho que muy posiblemente llamó la atención de Aguirre.

Será cuestión de días para que Javier dé a conocer la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo y será hasta entonces si realmente Gutiérrez sería uno de los contemplados para suplir al futbolista de Toluca.