El futuro de Adalberto Carrasquilla es una verdadera incógnita y esto es lo que Pumas UNAM sabe hasta ahora

Pumas suma un triunfo y una victoria en el Apertura 2026, pese a que presenta una baja importante, ya que el torneo pasado fue pieza clave para que la UNAM llegara a una final. Es por ello que el futuro de Adalberto Carrasquilla es una verdadera incógnita, pues se desconoce cuándo pueda regresar con el conjunto universitario, luego de acudir con su selección a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El panameño sigue en recuperación de la lesión que lo dejó sin tener actividad en la justa mundialista con su país. Carrasquilla presentó una lesión muscular en el aductor izquierdo que ocasionó que no jugara las primeras 2 jornadas del Apertura 2026, hecho que le pesó al equipo, sobre todo en el primer duelo, cuando cayó en casa por goleada ante Pachuca.

Carrasquilla presentó una lesión muscular en el aductor que ocasionó que no jugara las primeras 2 jornadas del Apertura 2026.|Pumas MX

No obstante, el jugador de 27 años ya comenzó a entrenar al parejo de sus compañeros durante esta semana, pero se desconoce si Esteban Solari lo arriesgue este viernes para el duelo que la UNAM sostendrá contra Juárez FC, correspondiente a la fecha 3.

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La lesión de Adalberto Carrasquilla

"Coco" era considerado uno de los mejores jugadores de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su valor en el mercado lo avalaba. Sin embargo, durante la final entre Pumas y Cruz Azul, salió del terreno de juego al minuto 60 al presentar molestias tras un choque con un jugador rival.

Pese a ello, acudió a la justa mundialista con su selección, pero no logró recuperarse, por lo que no disputó ningún minuto en los 3 partidos de fase de grupos, los cuales perdió, por lo que se marchó con 0 puntos, siendo uno de los países que pasó sin pena ni gloria.

El posible regreso de Carrasquilla a Pumas.

El mediocampista ya entrena con sus compañeros. Puede reaparecer en la jornada 3, aunque muy seguramente Solari lo lleve con calma y reaparezca la próxima semana, en el debut de Pumas en la Leagues Cup 2026.

