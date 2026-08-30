Nació en el barrio de La Merced, enfrentó a El Santo pero perdió la vida por culpa del alcohol

La lucha libre mexicana es considerada una de las mejores y más importantes a nivel mundial, y parte de ello deriva de los grandes personajes que el país ha tenido a lo largo de su historia destacando personajes como El Santo, Blue Demon, el Solitario, Mil Máscaras y el Perro Aguayo, por citar algunos ejemplos.

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Sin embargo, en menor medida se vislumbran otros elementos que fueron realmente destacados en el cuadrilátero como lo fue El Gladiador, un luchador nacido en la Ciudad de México que tuvo la oportunidad de enfrentar a El Santo pero que, tristemente, perdió la vida a causa del alcohol.

¿Quién fue El Gladiador y cómo fue su feudo con El Santo?

Nacido en 1932 en el barrio de La Merced en la Ciudad de México, Luis Ramírez Romero, nombre de pila de El Gladiador, fue un luchador que formó parte de la época de oro de la lucha libre mexicana durante los años 50’s, esto gracias al desarrollo de un imponente físico que, además, lo hizo grande en el mundo del fisicoculturismo.

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Sin duda, su mejor participación se dio en la Empresa Mexicana de Lucha Libre (hoy CMLL) gracias a su técnica y al feudo que tuvo con El Santo, mismo a quien enfrentó el 21 de septiembre de 1956 en un duelo de máscara vs máscara en el que, pese a perder, generó una de las reacciones más emotivas del público en la Arena México.

¿Cuándo y cómo murió El Gladiador?

La muerte de El Gladiador es considerada una de las más tristes en la historia de la lucha libre mexicana, pues el atleta perdió la vida el 3 de diciembre de 1965 en Guadalajara; es decir, nueve años de haber perdido su máscara frente a El Santo y en un gran momento de su etapa a nivel individual.

Todo ocurrió después de su participación en la Arena Coliseo de Guadalajara cuando, tras asistir a un restaurante para cenar, este recibió disparos de parte de un militar que estaba bajo los efectos del alcohol, hecho que generó su muerte inmediata y la tristeza de sus cientos de aficionados.