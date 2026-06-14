El golazo ante Brasil que podría llevar a Ismael Saibari a Bayern Múnich

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo un certamen donde se consagran los grandes ídolos, sino que también es el escenario ideal para que los clubes observen jugadores para el mercado de pases. Y este sábado, en el debut del Grupo C, el nombre de Ismael Saibari comenzó a recorrer los pasillos de la élite del Viejo Continente. ¿El motivo? Marcó un lindo gol para poner en ventaja a Marruecos sobre Brasil (finalizó 1-1), definición que seguramente fue observada por Bayern Múnich, la institución que lo sigue de cerca.

La anotación, nacida de una asistencia milimétrica de Brahim Díaz, fue la carta de presentación perfecta para el jugador del PSV Eindhoven, quien dejó claro por qué es uno de los talentos más codiciados del momento.

Bayern Múnich: La propuesta que acerca el acuerdo

Según informes de Foot Mercato, el interés del conjunto bávaro no es nuevo, pero la brillantez exhibida en el choque contra los brasileños podría terminar de convencer a la directiva alemana. Actualmente, las negociaciones se encuentran en una etapa crucial: el Bayern ha puesto sobre la mesa una oferta de 45 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables, una cifra que roza las pretensiones del PSV, que solicita al menos 50 millones de euros garantizados por la ficha del centrocampista.

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Fuentes cercanas a la operación aseguran que la diferencia es mínima y existe un gran optimismo en que el acuerdo se termine de firmar en las próximas horas. De hecho, los términos personales con el jugador ya estarían pactados, lo que facilita enormemente el camino hacia la Bundesliga.

🇲🇦🔥 AH NO, QUÉ GOLAZO DE MARRUECOS A BRASIL.



El pase de Brahim y esa definición de Saibari, pfff. 😮‍💨 pic.twitter.com/s4NzreBtwN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2026

Un fichaje en tiempo récordLa logística del traspaso también es particular. Dado que Saibari se encuentra concentrado con la selección de Marruecos para disputar la Copa del Mundo, el Bayern Múnich ya contempla la posibilidad de que el futbolista realice el reconocimiento médico en Estados Unidos, sede del torneo, para no interrumpir su participación ni su aclimatación al ritmo mundialista.

Saibari, quien ha demostrado una jerarquía impropia de su edad, sabe que cada minuto que juega en este Mundial es una vitrina que aumenta su valor. Mientras el mundo del fútbol sigue comentando su golazo frente a Brasil, el joven marroquí se prepara para lo que podría ser el salto definitivo en su carrera profesional: vestir la camiseta roja del gigante alemán.