Así fue el GOLAZO de Vinicius para el empate de Brasil contra Marruecos

Vinicius hizo lo que Brasil necesitaba al estar debajo en el marcador contra Marruecos en su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio de New York. El delantero del Real Madrid empató el juego a un gol por bando contra los marroquíes con un golazo al 32’ en el duelo entre rivales del Grupo C.

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El atacante de 25 años recibió un balón cerca de la línea de meta y cuando parecía que no quedaba opción alguna recortó hacia dentro. Desde ahí, Vinicius remató con la diestra al poste contrario de Yassine Bono e igualó el marcador.

Vinicius ha jugado 51 partidos con la “Canarinha”, desde su debut en septiembre de 2019 y solo había marcado nueve veces. Ahora, el astro brasileño consiguió su 10° anotación con Brasil y apunta a sumar más durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este fue el segundo gol en una Copa del Mundo. El anterior fue conseguido en la edición de 2022, durante el duelo de octavos de final contra Corea del Sur. Los otros goles de Vinicius con la playera de Brasil han sido conseguidos en partidos amistosos, en la Copa América y en la eliminatoria sudamericana. Su víctima favorita son los paraguayos con tres goles en distintos encuentros.

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