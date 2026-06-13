La decisión crucial que cambió la carrera de Mateo Chávez: lo llevó al Mundial 2026

Mateo Chávez es una de las nuevas caras que aparecieron en la Selección Mexicana para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El canterano de Chivas logró llamar la atención de Javier Aguirre para incorporarse en las últimas convocatorias y así poder consolidarse en la lista final.

El futbolista del AZ Alkmaar dejó una reciente entrevista para el medio neerlandés Elf Voetbal. En donde confesó que la decisión que cambió su carrera para poder jugar su primera cita mundialista y dar ese salto que le orienta a ser uno de los futuros referentes dentro de la Selección Mexicana.

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La decisión que llevó a Mateo Chávez a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El lateral izquierdo confesó que la decisión crucial que le llevó a colarse a la justa mundialista fue emigrar al fútbol de Europa. Por lo que no dudó en aprovechar la oportunidad de aceptar la oferta del AZ Alkmaar cuando este brillaba en Chivas.

“El AZ juega un papel muy importante para mí. Como mexicano en Europa, tienes una ventaja sobre los demás. Por eso estoy muy satisfecho en el AZ”, comentó el futbolista. En ese sentido, queda claro que la presencia de muchos jugadores en el Viejo Continente sigue siendo un factor diferencial para tener o no un llamado a selección.

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La razón detrás del apodo a Mateo Chávez

Mateo Chávez es conocido como el “Tiloncito” debido a la relación con su padre que también fue futbolista: Paulo César Chávez. El ex futbolista era conocido como el “Tilón” cuando se consolidó en Chivas. Por lo que en las fuerzas básicas del club no dudaron en continuar con el legado al llamarle “Tiloncito” a Mateo por el diminutivo de su padre.

Ahora bien, el origen de “Tilón” para Paulo César Chávez surgió a raíz de que el futbolista mostraba un gran despliegue físico. Por lo que dichas cualidades parecen haberse heredado también en Mateo más allá de que se le haya bautizado al igual que su padre.

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