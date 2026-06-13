En España afirman que Barcelona seguirá el Mundial 2026 de una figura de México: “Están atentos”

El radar de fichajes de los clubes más importantes de Europa se activó formalmente con el inicio de las acciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los visores del Fútbol Club Barcelona dirigen su atención hacia los partidos de la Selección Mexicana, ya que estarían siguiendo al joven Gilberto Mora, el próximo 'Pedri' según apodaron los fanáticos culés en España.

|MEXSPORT

El enorme interés que despierta el mediocampista ofensivo Gilberto Mora en la directiva blaugrana sorprende al mundo. El joven con actualidad en los Xolos de Tijuana se consolidó en las convocatorias oficiales del cuerpo técnico comandado por el entrenador Javier Aguirre y ya sumó sus primeros minutos en la justa mundialista siendo el mexicano más joven en debutar en el certamen. Por esto y mucho más, el Barcelona cominza a seguir de cerca los pasos de la joyita del balompié azteca.

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Gilberto Mora, en boca de todos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El futbolista azteca hizo historia al transformarse en el elemento más joven en debutar con la camiseta de la selección local en un campeonato mundial y se ha logrado destacar en la Liga BBVA MX por su gran capacidad para conducir la pelota en espacios reducidos y su visión para habilitar a los delanteros en ofensiva. Tal es así que ha llamado la atención de los clubes más importantes del mundo, por lo tanto su actuación durante este Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede ser determinante para el futuro de su carrera deportiva.

Será trascendental para Gilberto Mora sumar minutos durante este Mundial 2026, por lo tanto la elección de las alineaciones que arme Javier Aguirre estarán en la mira no solamente de la afición mexicana, sino también de los visores del FC Barcelona para evaluar la actuación del joven Mora en la justa mundialista. Ahora, será cuestión de esperar y ver como se desenvuelve el 'Pedri' mexicano en los grandes escenarios del futbol mundial.