3 razones por las que El Grande Americano es el último gran ÍDOLO de la lucha libre mexicana

Ha pasado casi un mes desde el combate más importante en su historia, y la realidad es que El Grande Americano no deja de ser tendencia en el mundo de las redes sociales. Por tal motivo, aquí conocerás tres razones por las cuales es considerado el último gran ídolo de la lucha libre mexicana.

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El Grande Americano, personaje interpretado por Ludwig Káiser, se ha convertido en el máximo referente de la lucha libre mexicana gracias a la participación que ha tenido en la AAA, así como al performance que ha vivido su personaje en el último año al pasar de rudo al técnico más querido de todos.

¿Qué razones colocan a El Grande Americano como el último gran ídolo de México?

Se apoderó de la cultura mexicana: El Grande Americano pasó de ser una burla a toda una eminencia para la lucha libre mexicana. El luchador no solo se aprendió el idioma y algunas canciones representativas, sino que se adueñó de la cultura azteca en cuestión de meses.

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Aprendió nuevas llaves aztecas : El glosario de llaves y contrallaves también se agrandó una vez tomó la oportunidad de luchar en México, lo cual hizo que El Grande Americano no solo fuera una atleta querido, sino también más completo respecto a inicios del año pasado.

: El glosario de llaves y contrallaves también se agrandó una vez tomó la oportunidad de luchar en México, lo cual hizo que no solo fuera una atleta querido, sino también más completo respecto a inicios del año pasado. Entendió las historias mexicanas y las adoptó: El Grande Americano no tuvo problema en participar junto a elementos como Andrea Bazarte, Pimpinela y Ojitos de Huevo. De hecho, los adoptó como parte de su “familia” y estos lo ayudaron a ganar el máscara vs máscara ante Chad Gable.

¿Cuál es el siguiente reto para El Grande Americano en AAA?

A falta de concretarse una rivalidad previa en AAA o la WWE, la realidad es que el siguiente reto relevante para El Grande Americano guarda relación con la lucha por el Megacampeonato que tendrá ante Dominik Mysterio, la cual se llevará a cabo en la edición 34 de Triplemanía CDMX.