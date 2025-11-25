El histórico de Xolos de Tijuana que hoy a sus 40 años fue campeón goleador

La Copa Sudamericana concluyó con el título de Lanús al vencer en penales a Atlético Mineiro. Además, con ello también se dio a conocer los trofeos individuales, en el que Dayro Moreno se llevó el campeonato de goleo a sus 40 años, firmando otro más a su palmarés. Conoce la constructora que tiene el histórico de Xolos de Tijuana .

Moreno logró tal hito al marcar 10 goles, 4 más que su más cercano competidor: Junior Paredes, quien solo logró marcar 6 en todo el torneo. El colombiano sigue sumando récords, como los 2 a los que fue acreedor .

Once Caldas DAF Dayro Moreno fue el máximo anotador de la Copa Sudamericana 2025 a sus 40 años

Once Caldas y Dayro llegaron hasta la instancia de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, luego de perder una ventaja de 2-0 en casa ante Independiente del Valle en la tanda de penales. Estos fueron todos sus goles que marcó en el torneo



Unión Española 0-2 Once Caldas – jornada 2

San José 2-3 Once Caldas (hat trick) – jornada 3

Once Caldas 7-0 Once Caldas – Playoff

Huracán 1-4 Once Caldas (hat-trick) – Octavos de Final

Independiente del Valle 2-2 Once Caldas (doblete) – Cuartos de Final

Cabe mencionar que el exjugador de Xolos se quedó a una diana de igualar el récord del máximo anotador de la competencia, el cual ostenta Eduardo Vargas con 11 goles.

El récord que ostenta Dayro Moreno con Xolos de Tijuana

El artillero es el máximo goleador extranjero de Xolos de Tijuana con 50 dianas. El colombiano logró tal hito durante dos etapas con el cuadro fronterizo: 2011 y del 2014 al 2016, cuando se consagró como el máximo romperredes de la Liga BBVA MX.

Moreno se encuentra en el libro de historia de Tijuana en segundo lugar, pues el máximo goleador del equipo es el mexicano Raúl Enríquez con 81 goles, los cuales marcó en la Liga de Expansión MX y en la Primera División.