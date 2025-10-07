Logró 2 récords inéditos en Xolos de Tijuana y hoy con 40 años no para de brillar en Sudamérica

Dayro Moreno es el jugador que tiene 2 récord inéditos con Xolos de Tijuana y hoy a sus 40 años no para de brillar en Sudamérica, pues recientemente llegó a 400 partidos disputados con Once Caldas, club colombiano en el cual es ídolo. El delantero vive un gran momento y sueña con ir al Mundial 2026, luego de que fue convocado por su país para la Fecha FIFA de septiembre tras 10 años de ausencia .

Moreno ostenta el mote del máximo goleador extranjero de Tijuana con 50 goles, solo por detrás del mexicano Raúl Enríquez, que también estuvo en la Liga de Expansión MX y en la Primera División de México. Además, el futbolista que tiene una constructora en Sudamérica también tiene un campeonato de goleo con el club fronterizo, el cual obtuvo en 2016 al romper las redes en 11 ocasiones.

El paso de Dayro Moreno en Xolos de Tijuana

Dayro Moreno arribó al futbol mexicano por primera vez para el Apertura 2011, pero solo estuvo un torneo con Xolos, ya que regresó a Once Caldas. El delantero pasó por 2 clubes más como Junior y Millonarios, hasta que regresó nuevamente a Tijuana, para esta vez escribir con letras de oro su nombre en la institución.

El colombiano se volvió a poner la playera de Xolos para el Apertura 2014 al disputar 102 partidos y anotar 50 goles durante las 4 temporadas que estuvo en México, según estadísticas de BeSoccer. El delantero siempre fue aspirante al título de goleo, pero no fue hasta el 2016 que logró dicho objetivo.

Moreno se fue a principios de 2017 de Tijuana con rumbo a su país, pero esta vez representar a Atlético Nacional, club con el que la rompería al marcar 57 goles en 91 partidos jugados durante los 2 años que permaneció en el club.

El máximo récord de Dayro Moreno en Colombia

Dayro Moreno la sigue rompiendo en Colombia, pese a tener 40 años de edad, el delantero sigue haciendo historia y recientemente se consagró como el máximo romperredes en la historia del futbol profesional de su país, luego de superar a una gran estrella como lo es Radamel Falcao a principios de agosto. Así queda la lista de los máximos artilleros:

