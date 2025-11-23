Plan reconstrucción: Los dos refuerzos que buscaría Pumas para volver a soñar con el título de la Liga BBVA MX

Pumas UNAM completó un nuevo fracaso tras caer ante Pachuca en el Play In de la Liga BBVA MX y lleva varios años sin ser campeón del futbol mexicano . Su último título fue el Clausura 2011 y, con el objetivo de volver a soñar con el título, la directiva del conjunto universitario ya se encuentra planeando el armado del equipo de cara al Clausura 2026: dos refuerzos llegarían a los Felinos.

Los dos refuerzos que Pumas planea para el Clausura 2026

Según la información que compartió el periodista César Luis Merlo, Pumas buscaría reforzarse con un delantero centro y un extremo pensando en el Clausura 2026. Mientras el futuro de Efraín Juárez está en duda , la directiva de Pumas sabe que habrá mucho por mejorar de cara al año próximo y empezará por reforzar el ataque del equipo, pues también sufrirá algunas bajas como la de José Juan Macías.

Crédito: @PumasMX / X Pumas buscará reforzar su delantera para el 2026

Cabe destacar que durante el libro de pases anterior, Pumas intentó fichar a un delantero centro de forma desesperada, pero sin éxito. Incluso intentó abrochar el fichaje estelar de Anthony Martial, jugador con el que tenía conversaciones avanzadas. Sin embargo, el atacante francés decidió fichar por Rayados de Monterrey, dejando a los Felinos con el sueño sin cumplir.

Los detalles sobre los próximos fichajes de Pumas para el Clausura 2026

Reportes indican que la directiva de Pumas buscará que estas posiciones sean ocupadas por futbolistas extranjeros. Resulta que el conjunto auriazul cuenta con dos plazas disponibles de No Formado en México (NFM) tras las salidas de Aaron Ramsey y de Piero Quispe a préstamo, por lo que intentará sumar jerarquía en el ataque con futbolistas foráneos. Sin embargo, los nombres no fueron desvelados hasta el momento.

Efraín Juárez continuaría al mando de Pumas de cara al Clausura 2026

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, continuaría en el equipo pensando en el próximo año luego de que la dirigencia del club haya tomado la decisión de mantener al DT en el cargo. Según reportes, la razón de su continuidad sería debido a que cortar el proceso podría resultar más riesgoso que darle la posibilidad de continuar en el equipo. Además, la relación de Juárez con la directiva de los Felinos es sólida, por lo que el Clausura 2026 sería su prueba de fuego.