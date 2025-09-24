Te sorprenderás: se viraliza video de los compañeros de Chicharito Hernández frustrándose tras sus errores

Javier Hernández llegó a Chivas como el referente, la estrella y el futbolista que necesitaban los aficionados del Rebaño. En redes sociales circula un video en el que Richard Ledezma patea uno de los espectaculares, en modo de frustración, después de que “Chicharito” falla uno de sus disparos en el duelo ante el Toluca, en el que perdieron 3-0.

Ledezma llegó esta campaña al Rebaño procedente de Europa. El lateral es un constante en la alineación de Gabriel Milito y no reaccionó bien después de que Hernández Balcázar fallara su disparo. Los errores y fallas del “Chicharito” Hernández han sido constantes desde que regresó a Chivas. En la victoria ante el Necaxa no tuvo participación por una posible lesión.

Mexsport Chicharito Hernández no jugará contra Necaxa por lesión

“Nuestra proyección es darle participación a los chicos de la casa. No solo ponerlos por poner. ‘Hormiga’ (González) marcó y está dando respuestas. Sandoval tiene pocos partidos en primera y demuestra gran mentalidad. Samir nos dio frescura en el medio. Eso me pone muy feliz”, dijo Gabriel Milito después de la victoria ante el Necaxa y los goles de sus tres canteranos.

Gabriel Milito en Conferencia de Prensa | Chivas vs Necaxa | Jornada 10 Apertura 2025 https://t.co/Xp3NdsFYIC — CHIVAS (@Chivas) September 24, 2025

¿“Chicharito” Hernández seguirá en Chivas?

El futuro de Javier Hernández en Chivas es un volado. El contrato del delantero termina a final de 2025 y él quiere regresar a Inglaterra para pasar más tiempo con sus hijos, sumado a que la afición y los medios no paran de criticar su comportamiento fuera de la cancha.

“Chicharito” llegó al Guadalajara en enero de 2024, pero ha pasado más tiempo lesionado que dentro de las canchas. Con el Rebaño, solamente suma dos goles en casi dos años de vivir su segunda etapa. Con las Chivas, en sus dos etapas, suma un total de 117 partidos, con 32 anotaciones y 10 asistencias.