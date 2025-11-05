deportes
De impacto: este jugador que cuesta 5 millones renunciaría a su país para jugar en México

El mediocampista de Tigres fue contactado por Canadá a pocos meses del inicio del Mundial; en tanto, una figura de la MLS podría vestir la playera mexicana

Jugadores del Chicago Fire de la MLS
Instagram Chicago Fire / @chicagofire
Marco Espósito | DR
México y Canadá serán, junto a Estados Unidos, los próximos anfitriones del Mundial de fútbol que se disputará a mediados de 2026. Lo que poco esperaban es que un jugador seleccionable para el seleccionado tricolor pudiera jugar la competición con el equipo de la Hoja de Maple, tal y como ocurre con Marcelo Flores.

The Athletic reveló que el mediocampista de Tigres tiene una propuesta de los canadienses sobre la mesa y es posible que se sume a la convocatoria en la próxima fecha FIFA (que se llevará a cabo este mismo mes de noviembre). Sin embargo, no todo son malas noticias para México, dado que así como podría perder a un jugador seleccionable, también tiene altas chances de sumar un nombre nuevo: Brian Gutiérrez.

La joya del Chicago Fire de la Major League Soccer ya obtuvo el pasaporte nacional y podrá entrar en los planes de Javier Aguirre para los amistosos ante Uruguay y Paraguay. Pese a que nació en Estados Unidos, el mediocampista tiene ascendencia mexicana.

Brian Gutiérrez en el Chicago Fire de la MLS
Instagram Brian Gutiérrez / @briangutierrez_11

¿Por qué Marcelo Flores puede jugar para Canadá?

Una pregunta que muchos aficionados se hacen es "¿por qué Flores puede ser convocado con Canadá si ya jugo con México". Lo cierto es que, pese a que vistió la playera de la Selección Nacional, nunca lo hizo en encuentros oficiales. Por los criterios implementados por la FIFA hace unos años, esto le da libertad de representar a otro país.

Flores jugó con el seleccionado tricolor en desde la categoría sub 16 hasta llegar a la mayor. Sin embargo, y pese a que incluso integró la lista de jugadores que asistieron a la última Copa América, el mediocampista de Tigres solamente disputó minutos en partidos amistosos, por lo que nunca fue blindado por México.

Marcelo Flores en la Selección de México
Instagram Marcelo Flores / @10marceloflores

El caso de Brian Gutiérrez es exactamente igual pero a favor de México. El joven talento de 22 años de la MLS fue citado con Estados Unidos en varias ocasiones, pero solamente sumó minutos en juegos amistosos.

Marco Espósito

×
×