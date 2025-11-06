¡OFICIAL! Brian Gutiérrez ya tiene su pasaporte mexicano y eso lo habilita para algo más que la Selección Nacional

En las últimas horas se confirmó y se hizo oficial que Brian Gutiérrez obtuvo su pasaporte mexicano . De hecho, hasta trascendió la foto del futbolista con su nuevo documento. En ese sentido, está oficialmente habilitado para jugar en la Selección Nacional de cara al Mundial 2026. Aunque no es la única buena noticia para él.

Además de eso, Brian Gutiérrez también tendrá la posibilidad ahora de jugar en la Liga BBVA MX (cuya fecha 17 transmite TV Azteca Deportes) sin ocupar cupo de extranjero (NFM - No formados en México), por lo que se le abre una puerta enorme para la próxima temporada. De hecho en los últimos meses trascendió que un equipo mexicano lo estaba buscando.

¿Qué equipo de la Liga BBVA MX busca a Brian Gutiérrez?

Según distintos reportes, tanto de México como de Estados Unidos, Chivas de Guadalajara es una de las instituciones que busca a Brian Gutiérrez y que ahora tendría más facilidades para hacerlo. Los que rodean al joven de 22 años aseguran que el Rebaño Sagrado es el equipo de su infancia.

¿Quién es Brian Gutiérrez, el estadounidense que podría jugar para la Selección Nacional?

Fecha y lugar de nacimiento: Berwyn, Estados Unidos; 17 de junio de 2003 (22 años)

Berwyn, Estados Unidos; 17 de junio de 2003 (22 años) Posición preferida: mediocampista ofensivo

mediocampista ofensivo Clubes en su carrera: 1 (Chicago Fire de la MLS)

1 (Chicago Fire de la MLS) Valor de mercado: 5 millones de euros, según Transfermarkt

5 millones de euros, según Contrato hasta…: 31 de diciembre de 2028

¿Cómo funcionan los cupos para jugadores no formados en México (NFM) en la Liga BBVA MX?

La explicación puede ser algo extensa y con varias aristas, pero básicamente ningún equipo del futbol mexicano puede tener más de 9 jugadores NFM en su plantilla. Todo esto, claro, es con el fin de darle más participación a los jugadores nacidos en México o con nacionalidad mexicana. Este último punto es el que ahora cumple Brian Gutiérrez.

Además, hay un sistema de puntaje que va de 0 a 15 y todo futbolista extranjero debe tener al menos 9 puntos para poder llegar a la Liga BBVA MX. Esa valoración premia a jugadores que estén en la selección de su país, que provengan de una liga competitiva y, si tienen menos de 23 años, aporta un valor extra.

