El jugador que corrió Chivas y ahora vende marquesitas tras no conseguir equipo

Isaác “Conejito” Brizuela es el jugador que corrió Chivas previo al arranque del Clausura 2026 al no entrar en planes del entrenador Gabriel Milito, al igual que otros 3 de sus compañeros que los pusieron transferibles . Pero algo que muy poco conocen del extremo es de su pasión por la concina, pues hace más de 8 años inició un negocio y ahora vende marquesitas.

“Conejito” decidió emprender, ya que en una entrevista mencionó que el futbol pasa muy rápido y nada mejor que invertir en algo que le gusta y le sabe, pues hizo un diplomado de 2 años en gastronomía. Las marquesitas es un negocio que le da otra entrada de ingresos ahora que se quedó sin equipo y que hasta el momento no ha fichado con ningún club, pese a que ya inició la Liga BBVA MX .

Isaác Brizuela es el futbolista que Chivas corrió y tiene un puesto de marquesitas en Guadalajara.|Chivas

“A mí me viene la cocina desde mi papá que trabajó en Estados Unidos muchos años y ahí aprendió a cocinar. Desde chiquito me gustó trabajar, ayudar a mis papás y es algo que no me pesa y que no me preocupa, porque sé que desde niño trabajé, así que lo puedo seguir haciendo”, mencionó el futbolista en un reportaje del canal de YouTube el Show del Niño.

TE PUEDE INTERESAR:



La trayectoria de Isaác Brizuela con Chivas

Brizuela es un jugador que surgió de las Fuerzas Básicas del bicampeón Toluca, club en el que pasó por todos sus procesos formativos hasta llegar al primer equipo y debutar en Primera División. “Conejito” estuvo en 2 etapas con el conjunto escarlata debido a que un semestre se fue a préstamo a Atlas.

En enero de 2015 surgió lo impensable, pues Chivas fichó al extremo derecho con pasado rojinegro. Pese a ello, rápidamente se ganó el cariño de la afición y la titularidad. Su 'prime' y el del equipo fue con la llegada de Matías Almeyda al conquistar los siguientes títulos:



2 Copas MX

1 Liga BBVA MX

1 Supercopa MX

1 Concachampions

Cabe destacar que el nacido en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, también fue campeón con los Diablos Rojos en el Torneo Bicentenario 2010, el último del club tras una sequía de 15 años que culminó en su reciente bicampeonato de la Liga BBVA MX.

El futbolista de 35 años actualmente se encuentra sin equipo y aún se desconoce cuál será su próximo destino, pues quiere continuar ligado al futbol y conjuntarlo con su negocio de marquesitas.