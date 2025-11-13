El jugador que dejó ir gratis Rayados de Monterrey y ahora suma más goles que Anthony Martial

Ali Ávila es el jugador que Rayados de Monterrey dejó ir para darle entrada a Anthony Martial, quien algún día jugó con Cristiano Ronaldo y llegó a valer 65 millones . El delantero se fue al Querétaro, donde se convirtió en el goleador y contribuyó para que el club se quedara a un puesto de avanzar a la zona de Play-in.

El delantero de 22 años marcó 6 goles en 10 partidos disputados; es decir, una media de 0.6 anotaciones por encuentro. En cambio, el francés llegó como refuerzo bomba al conjunto regio y debutó contra el América ; sin embargo, en 9 encuentros no ha marcado.

@aliavilavega Ali Ávila se fue al Querétaro previo al Apertura 2025, torneo en el que marcó 6 goles en 10 partidos

Ávila es canterano del Monterrey, pero ya fue cedido en 2 ocasiones a diferentes clubes, a fin de que se logre consolidar, ya que en el club de Nuevo León lucía imposible por la cantidad de extranjeros. El oriundo de Sinaloa tiene contrato con Gallos Blancos y será hasta verano de 2026 cuando termine su cesión, de acuerdo con información de ABC Deportes.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Ali Ávila, jugador que dejó ir gratis Rayados?

Ali surgió de las Fuerzas Básicas de Rayados, donde se coronó campeón en la categoría Sub-20 en el Torneo Clausura 2021. Su gran momento llegó 2 años después, cuando debutó en Primera División. El delantero solo disputó 6 partidos de la Liga BBVA MX y 5 de la Leagues Cup de la edición 2023.

Ante la falta de minutos, el oriundo de Sinaloa fue cedido a Pumas, donde anotó 3 goles en 25 duelos jugados. Mientras que en verano de este año se fue al Querétaro, donde permanecerá durante un año con opción de compra.

El artillero también ha formado parte de la Selección Mexicana. Logró el subcampeonato del Mundial Sub-17 de Brasil 2019 y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con la Sub-23. Asimismo, fue sparring en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el combinado azteca mayor.