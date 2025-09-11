deportes
Jugó con Cristiano Ronaldo un día, valía 65 millones y hoy sería el refuerzo estrella de Rayados de Monterrey

Los Rayados de Monterrey siguen en búsqueda de su delantero estrella y ahora va por uno que jugó con Cristiano Ronaldo en Manchester United

@martial_9
José Alejandro
Liga MX
Anthony Martial es el jugador que tiene cerrado Rayados de Monterrey (y descarta a Pumas) para reforzar su ofensiva en el Apertura 2025. Resulta que el conjunto de la UNAM tenía un gran inconveniente de fichar al excompañero de Cristiano Ronaldo y ese es su alto salario. Por eso, con la luz verde de su actual club para prestarlo, Rayados sí avanzó, luego de que al equipo universitario le ganara la carrera Xolos, que firmó a un delantero europeo .

El periodista César Luis Merlo reveló que Pumas contactó al AEK Atenas su actual club, para negociar al jugador, que un día llegó a valer 65 millones de euros (1.4 mil millones de pesos). El conjunto de Grecia, que clasificó a la Conference League de la mano de Orbelín Pineda , se mostró interesado, por lo que cedió a darlo en calidad de préstamo, pero el único inconveniente es su alto sueldo. En ese sentido, Monterrey tiene más dinero para invertirlo en Martial.

Cristiano Ronaldo y Anthony Martial
@martial_9
Anthony Martial es el jugador que llegará como refuerzo estrella a Rayados de Monterrey

No voy a decir cuánto, pero Anthony Martial gana un salario gigantezco en AEK y la realidad es que Pumas está intentando a ver si el jugador baja sus pretensiones económicas y se pueda destrabar la negociación. Pero hasta ahora no está pasando, pese a que hay conversaciones con el representante”, mencionó Merlo en su canal de YouTube. En cambio, Rayados parece que sí puede afrontarlo.

¿A cuánto asciende el sueldo de Anthony Martial, jugador que sería refuerzo de Rayados de Monterrey?

Anthony Martial es el segundo jugador mejor pagado del AEK Atenas, según la plataforma Salary Sport, ya que el delantero de 28 años gana anualmente 1.2 millones de libras esterlinas (30.2 millones de pesos), 778 mil libras esterlinas (19.5 millones de pesos) más que lo que recibe el futbolista top de Pumas. Rayados habría arreglado por un número similar.

Rayados, en caso de oficializar la contratación del ex compañero de CR7, deberá hacerlo lo más pronto posible, ya que la Liga BBVA MX cierra el mercado de trasferencias el viernes 12 de septiembre.

Cristiano Ronaldo
Pumas
