El jugador italiano que podría llegar al Real Madrid

El Real Madrid continúa en su búsqueda de opciones para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que ha surgido en las últimas horas es el de Sandro Tonali. El futbolista italiano, actualmente milita en el Newcastle y habría sido ofrecido al club merengue como alternativa para fortalecer una zona clave del equipo.

De acuerdo con reportes de la prensa española, el mediocampista no es el único perfil que ha llegado a la mesa de análisis en Valdebebas. La directiva mantiene abierta la búsqueda de un jugador capaz de aportar creatividad, se posicionó como un objetivo prioritario ante la exigencia de competir en todos los frentes.

Aunque el italiano es valorado por su capacidad técnica y visión de juego, no figura como la primera opción dentro de la lista de candidatos. Otros nombres de peso han sido vinculados con el conjunto blanco, como Enzo Fernández.

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Newcastle pediría 100 millones

El futbolista de 25 años parece dispuesto a iniciar una nueva etapa en su carrera tras tres temporadas en Inglaterra, donde ha disputado más de 100 encuentros oficiales con el Newcastle, registrando 10 anotaciones. Su experiencia en ligas de alto nivel y su regularidad lo convierten en un perfil atractivo para varios gigantes europeos.

Sin embargo, la operación no sería sencilla. El jugador mantiene contrato vigente hasta 2028 y su valor de mercado podría rondaar los 100 millones de euros, una cifra que obligaría al Real Madrid a analizar cuidadosamente su inversión. Además, clubes como Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea y Paris Saint-Germain también siguen de cerca su situación.

Por ahora, el nombre de Tonali se mantiene como una opción sobre la mesa, mientras el club blanco define la pieza ideal para liderar su mediocampo en el futuro cercano.

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