Nadie puede creer quién es el jugador más caro de la MLS luego del Juego de las Estrellas

La MLS mantuvo su hegemonía sobre la Liga BBVA MX tras ganar el Juego de las Estrellas por un marcador de 4 a 3. El equipo de la liga mexicana contó con un cartel de estrellas de gran nivel como lo son José Paradela, Erik Lira o Elías Montiel. Sin embargo, la liga estadounidense también contó con jugadores de gran nivel dentro del terreno de juego.

Según cifras de Transfermarkt, Evander es el jugador más caro con el que contó la MLS para el Juego de las Estrellas con un costo de 16 millones de euros. En su conversión a pesos mexicanos corresponde a un monto de 320 millones de pesos, superando a varias figuras de talla mundial como lo son Heung-Min Son o Thomas Müller.

Evander fue el jugador más valioso que tuvo la MLS en el Juego de Estrellas|Crédito: @MLS / X

Quién es Evander, el jugador de la MLS más valioso dentro del Juego de las Estrellas

Nacido en Río de Janeiro, Evander es un futbolista brasileño que se desempeña como centrocampista ofensivo en el Cincinnati FC, surgido de las fuerzas básicas del Vasco da Gama, consiguió el ascenso a la Primera División de Brasil en el 2016.

Tras su poca participación en el balompié brasileño, emprendió una aventura por el futbol de Europa con el Midtjylland de Dinamarca. En su paso por el futbol danés levantó dos Copas de Dinamarca y una SuperLiga. En el 2023 llegó en calidad de estrella a la MLS tras firmar con el Portland Timbers y dos temporadas después fue transferido a Cincinnati.

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El Ranking de los jugadores más valioso de la MLS en el Juego de las Estrellas

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