El jugador más caro de Pachuca cuesta 2 veces MENOS que uno del América: inédita comparación

América no solo arrasó a Pachuca en la jornada 7 del Apertura 2025 por marcador de 2-0 , sino que también le gana en temas extra cancha, pues Allan Saint-Maximin vale 2 veces más que el jugador más caro de los Tuzos, que es Oussama Idrissi al tener un precio de 6.5 millones de euros (más de 138 millones de pesos).

El marroquí cuesta 2 veces menos que Saint-Maximin, pues de acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el francés tiene un precio de 13 millones de euros (más de 276 millones de pesos) y fue catalogado por la afición como el jugador que más vale la pena de la plantilla de las Águilas .

El rendimiento del jugador más caro de Pachuca

Oussama Idrissi llegó a Pachuca en septiembre de 2023 tras una destacada trayectoria en el Sevilla de España, así como el Feyenoord y Ajax de Países Bajos. Pese a jugar para grandes equipos, el extremo izquierdo solo alcanzó a ser tasado en 15 millones de euros (318.7 millones de pesos) en 2020, cuando formó parte del AZ Alkmaar.

El jugador de 29 años suma 3 torneos con los Tuzos, en los cuales ha anotado 14 goles en 87 partidos disputados, 72 de ellos como titular. Asimismo, el marroquí acumula 29 tarjetas: 24 amarillas y 5 rojas, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

El rendimiento del jugador más caro del América

Allan Saint-Maximin suma apenas su primer torneo con el América, luego de llegar como refuerzo bomba para el Apertura 2025. Sin embargo, el extremo izquierdo ha perdido el nivel que demostró en las primeras jornadas. Pese a ello, suma 3 goles y 2 asistencias en 12 encuentros jugados.

El francés fue uno de los más grandes prospectos, pues con tan solo 25 años fue tasado en 40 millones de euros (850.6 millones de pesos) en 2022, cuando formaba parte del Newcastle United, pero de a poco se fue apagando y en tan solo 3 años su precio decreció abruptamente.