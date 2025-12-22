¿Cuántos partidos consecutivos suma Vinicius sin anotar gol con el Real Madrid?

Vinicius Jr. acumula 14 partidos consecutivos sin marcar con el Real Madrid , una racha que genera preocupación en el vestuario y la afición. La sequía inició tras su doblete decisivo ante el Villarreal el 4 de octubre, en la victoria 3-1 que consolidó el liderato en LaLiga. Desde ese encuentro, el brasileño suma 1,095 minutos oficiales sin gol propio, un registro que incluye duelos de liga, Copa del Rey y Champions League.

⚠️❌ Vinicius: 12 partidos sin gol.

Último: vs Villarreal, hace 2 meses.

En el Real Madrid, el silencio no perdona.

Pese a la ausencia de tantos, el extremo brasileño mantiene su impacto con 4 asistencias clave en esos 14 encuentros, distribuidas entre LaLiga y UEFA Champions League. Estas cifras destacan su rol como desequilibrante, aunque el Madrid depende urgentemente de su versión goleadora para sostener el ritmo competitivo en las tres competiciones. El Bernabéu ya mostró impaciencia con silbidos en juegos recientes.

Sequía de Vinicius en números

El último gol de Vinicius Jr. data del 4 de octubre frente al Villarreal, donde firmó un doblete espectacular: uno por jugada individual de alta calidad y otro desde el punto penal. Ese partido impulsó al Madrid a la cima de LaLiga, pero desde entonces el atacante ha desaprovechado chances claras en definición. La racha alcanza los 1,095 minutos sin anotar, con el Bernabéu expresando su descontento en salidas ante Sevilla y otros rivales.

Sus 4 asistencias en este período subrayan su valor táctico: desborda defensas, gana duelos individuales y habilita a compañeros como Mbappé o Rodrygo. El cuerpo técnico, liderado por Xabi Alonso, confía en un pronto regreso a la senda goleadora, pero la presión crece ante un calendario exigente que no admite más tropiezos.

El Real Madrid libra una feroz pelea por el liderato de LaLiga ante un Barcelona que no cede terreno en la tabla. Cada punto disputado cobra vital importancia, y Vinicius debe romper su sequía para inclinar balanzas en duelos directos o salidas complicadas contra rivales directos. Su desequilibrio habitual libera espacios para el equipo, pero sin goles propios, el ataque merengue pierde contundencia en momentos clave del tramo final.

La afición exige su mejor versión inmediata, recordando que cracks como él definen títulos con apariciones en el marcador. Sin su puntería afinada, el Madrid arriesga puntos esenciales que podrían costar caro en la recta final de la competición doméstica.

Champions exige goles ya

En la UEFA Champions League, el nuevo formato impone cruces de alto voltaje desde fases tempranas, donde la efectividad define avances. Vinicius ha brillado en noches europeas pasadas, pero acumula 1,095 minutos sin gol en esta racha, pese a sus asistencias que sostienen al equipo. El Madrid precisa su contundencia total para avanzar firme y soñar con otro título continental.

Sus compañeros y el staff apuestan por un quiebre rápido de la mala racha, consciente de que un tanto suyo impulsaría moral y resultados en ambas competiciones. El vestuario blanco mantiene la fe en el "7" brasileño para responder a la exigencia europea.