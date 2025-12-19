¡EL MÁS GRANDE! El equipo que vendió más playeras en 2025

Con el cierre del año 2025 a la vuelta de la esquina, los clubes de futbol comienzan a hacer balance más allá de lo deportivo. Uno de los indicadores más reveladores del impacto global de una institución es la venta de camisetas, un terreno donde el Real Madrid ha marcado un antes y un después en 2025.

Según el último estudio de Euromericas Sport Marketing, difundido a finales de año, el club blanco se convirtió en el primer equipo en la historia del futbol en superar los tres millones de camisetas vendidas en un periodo de 12 meses. El registro final alcanzó las 3,133,000 unidades, una cifra inédita que consolida al Madrid como la marca deportiva más poderosa del planeta.

Nunca antes un club había cruzado esa frontera simbólica. En el segundo puesto aparece el FC Barcelona, con 2,940,000 camisetas, mientras que el Paris Saint-Germain completa el podio con 2,546,000 unidades.

El informe también presenta el Top 10 de clubes con más ventas de camisetas en 2025, donde se encuentran equipos como el Bayern Múnich, Inter Miami, Boca Juniors, Manchester United, Flamengo, Chelsea y Al Nassr.

En total, seis clubes europeos, dos sudamericanos, uno de Estados Unidos y uno de Arabia Saudita reflejan el alcance verdaderamente global del negocio, gracias al crecimiento económicas de la MLS y la Liga Profesional Saudí.

Detrás del éxito del Real Madrid hay varios factores clave

La llegada de Kylian Mbappé generó un impacto inmediato en las ventas y sostuvo la demanda durante toda la temporada. A ello se suma la consolidación internacional de figuras como Vinícius Jr., cuyo peso mediático y deportivo mantiene al club en el centro del mercado global.

El jugador que más camisetas vendió en 2025

El jugador que más camisetas vendió en 2025 no pertenece al Real Madrid, sino al Barcelona, Lamine Yamal lidera el ranking de futbolistas, con 1,320,000 unidades, por delante de Lionel Messi (1,280,000) y Robert Lewandowski (1,110,000).

Mientras el Real Madrid impone su fuerza como marca colectiva, el Barcelona ha encontrado en Lamine Yamal a su mayor motor comercial, una figura capaz de competir de tú a tú con los nombres más consolidados del futbol mundial.

En un año marcado por récords, el fútbol confirma que el espectáculo no solo se mide en goles y títulos, sino también en impacto global, identidad y poder de marca. Y en ese terreno, el Real Madrid ha firmado una temporada histórica a pesar de los pocos triunfos deportivos en 2025.

