Zinedine Zidane rechazaría al Real Madrid para dirigir a este gigante de Europa
El entrenador francés sonaba para el Merengue pero todo indica que tiene otras intenciones
El Real Madrid tiene sensibles bajas para su último partido del 2025 y mucho se habla de cómo hará el ‘Merengue’ para afrontar el 2026 luego de un semestre donde las cosas no le salieron como se esperaban. Con Xabi Alonso en el centro de las críticas por el manejo de grupo y otras cuestiones, surgió con mucha fuerza el nombre de Zinedine Zidane para un regreso.
Distintos reportes aseguraban que Florentino Pérez estaría pensando en un posible cambio de entrenador para el 2026, sobre todo pensando en después del final de la temporada y de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (para la que el Estadio Azteca está remodelándose) . Sin embargo, si estaba pensando en el ex mediocentro francés, deberá apuntar a otro lugar.
Según la información que brindó el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes, Zinedine Zidane no iría al Real Madrid si la institución decide despedir a Xabi Alonso. La razón llama mucho la atención, puesto aseguran que Zizou quiere dirigir a otro gigante de Europa: la selección de Francia.
La selección de Francia podría cambiar de entrenador y Zinedine Zidane se postularía
Teniendo a Didier Deschamps en el banco de suplentes, Francia llegó a ser campeón del Mundial 2018 y subcampeón del 2022. Oficiando como director técnico de la selección francesa, le ha ido muy bien, pero su vínculo con la federación podría terminar luego del Mundial 2026. En ese caso, el nombre de Zidane toma mucha fuerza y sería el principal candidato a reemplazarlo.
Los títulos de Zinedine Zidane en el Real Madrid como entrenador
Zizou es uno de los entrenadores más laureados en la historia del Real Madrid y se lo recuerda sobre todo por su manejo de grupo y su efectividad para ganar la Champions League (3). En ese sentido, estos son todos los títulos de Zidane como director técnico del Merengue:
Títulos Nacionales:
- LaLiga 2017
- Supercopa de España 2017
- Supercopa de España 2020
- LaLiga 2020
Títulos internacionales:
- Champions League 2016
- Supercopa de Europa 2016
- Mundial de Clubes 2016
- Champions League 2017
- Supercopa de Europa 2017
- Mundial de Clubes 2017
- Champions League 2018.