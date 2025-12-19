Zinedine Zidane rechazaría al Real Madrid para dirigir a este gigante de Europa

El Real Madrid tiene sensibles bajas para su último partido del 2025 y mucho se habla de cómo hará el ‘Merengue’ para afrontar el 2026 luego de un semestre donde las cosas no le salieron como se esperaban. Con Xabi Alonso en el centro de las críticas por el manejo de grupo y otras cuestiones, surgió con mucha fuerza el nombre de Zinedine Zidane para un regreso.

Distintos reportes aseguraban que Florentino Pérez estaría pensando en un posible cambio de entrenador para el 2026, sobre todo pensando en después del final de la temporada y de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (para la que el Estadio Azteca está remodelándose) . Sin embargo, si estaba pensando en el ex mediocentro francés, deberá apuntar a otro lugar.

Zinedine Zidane Real Madrid|Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Según la información que brindó el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes, Zinedine Zidane no iría al Real Madrid si la institución decide despedir a Xabi Alonso. La razón llama mucho la atención, puesto aseguran que Zizou quiere dirigir a otro gigante de Europa: la selección de Francia.

La selección de Francia podría cambiar de entrenador y Zinedine Zidane se postularía

Teniendo a Didier Deschamps en el banco de suplentes, Francia llegó a ser campeón del Mundial 2018 y subcampeón del 2022. Oficiando como director técnico de la selección francesa, le ha ido muy bien, pero su vínculo con la federación podría terminar luego del Mundial 2026. En ese caso, el nombre de Zidane toma mucha fuerza y sería el principal candidato a reemplazarlo.

|Crédito: Mexsport

Los títulos de Zinedine Zidane en el Real Madrid como entrenador

Zizou es uno de los entrenadores más laureados en la historia del Real Madrid y se lo recuerda sobre todo por su manejo de grupo y su efectividad para ganar la Champions League (3). En ese sentido, estos son todos los títulos de Zidane como director técnico del Merengue:

Títulos Nacionales:

LaLiga 2017

Supercopa de España 2017

Supercopa de España 2020

LaLiga 2020

Títulos internacionales: