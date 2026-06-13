Futbolista paraguayo hizo una insólita comparación con Argentina después de ser goleado por Estados Unidos

En medio del desconsuelo por la inesperada derrota (4-1) ante Estados Unidos, apareció es escena un protagonista de Paraguay para tratar de aportar esperanza de cara al futuro inmediato. La mención es para Mauricio, autor del único tanto de los sudamericanos en el SoFi Stadium, quien lanzó una declaración que rápidamente llamó la atención de todos por su particular comparación con el campeón del mundo vigente. ¿Podrá alcanzar el juego de Argentina?

"Sí, son tres partidos en esta fase de grupos, hay que aprender de estos errores", comenzó analizando el experimentado mediocampista de 33 años. Pese a la superioridad mostrada por el adversario, Mauricio se mostró autocrítico: "Nos costó mucho, tenemos que empezar muy fuerte. Sabíamos que ellos jugaban así, pero tenemos que mejorar ahora".

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Fue en ese momento cuando el jugador paraguayo apeló a la memoria histórica de la última Copa Mundial de la FIFA para intentar levantar el ánimo de sus compañeros: "Cabeza arriba, hay mucho por delante. Sabemos que el torneo es largo. El otro Mundial, Argentina perdió el primer partido (ante Arabia Saudita) y terminó ganándolo, entonces tenemos que tratar de tener más unión y empujar. Quedan dos partidos para seguir luchando".

Aunque la comparación con el arranque de la Scaloneta en Qatar 2022 es un recurso motivacional habitual, la contundencia de la goleada recibida ante un equipo tan sólido como el estadounidense hace que la frase resuene con especial fuerza en la prensa internacional.

Alfaro, autocrítico

A diferencia de lo declarado por el futbolista, el entrenador de la Albirroja es mucho más modesto. "Ganaron con absoluta justicia". Por su parte, el estratega argentino de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, se alejó de cualquier excusa y realizó un balance crudo sobre lo ocurrido en el campo de juego. El seleccionador admitió que el resultado fue un fiel reflejo de la superioridad táctica mostrada por el equipo local.

"Estados Unidos ganó un partido con absoluta justicia y claridad", afirmó Alfaro durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Y cerró: "Sabíamos que era un rival complejo, porque tenían coordinaciones desde la iniciación de juegos, amplitud y angulaciones, además de ataques a las profundidades que, si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer mucho daño".