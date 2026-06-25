Camino completo: con quién se cruzaría México en cada instancia del Mundial 2026

México hizo historia al sumar 9 puntos de 9 posibles dentro de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe mencionar que el equipo nacional se colocó en el primer lugar del Grupo A tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y recientemente a Chequia, por lo que el equipo de Javier Aguirre ya espera a su siguiente rival para el cruce de los dieciseisavos de final

Los rivales que la Selección Mexicana podría tener estarán entre las selecciones que se encuentren en los grupos C, E, F, H e I. Sin embargo, lo complejo recae en la suma del resto de los resultados dentro de la Fase de Grupos para determinar las posibilidades del nuevo rival, por lo que aquí te explicaremos quiénes son los principales candidatos para enfrentar a México en la siguiente fase.

La Selección Mexicana pasó como primero del Grupo A dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los posibles rivales de México para los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tomando en cuenta la conformación del resto de los grupos y los partidos que quedan por definir, se encuentran Escocia, Ecuador, Cabo Verde y Arabia Saudita como los candidatos más cercanos a afrontar el compromiso ante la Selección Mexicana. En ese sentido, los partidos de Cabo Verde vs Arabia Saudita y España vs Uruguay pueden ser clave para saber cuál será el nuevo rival de la Selección Mexicana, ya que el duelo definirá quién será el equipo que termine en el tercer lugar del Grupo H.

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Los posibles rivales de México rumbo a la gran final

En octavos de final, la México debería enfrentarse al ganador entre el primer lugar del Grupo L y el equipo que surja de los grupos E, H, I, J o K, contando con rivales muy variados que van desde República Democrática del Congo, Ecuador y Senegal.

En cuanto a los cuartos de final, será entre la llave conformada por el primer lugar del Grupo C ante el segundo lugar del Grupo F y segundo lugar del Grupo E contra el segundo lugar del Grupo I, encontrándose selecciones como Brasil, Noruega, Marruecos y Costa de Marfil. Si México lograra la hazaña de llegar a semifinales, contaría con la posibilidad de enfrentar al resto del bloque en el que se encuentra, contando con potenciales rivales que van desde Argentina hasta Portugal.

La Selección Mexicana podría enfrentar a Argentina si llega a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Instagram: Selección de Argentina

Por último, en la gran final hay equipos candidatos al título como España, Francia o Alemania que México podría tener como rivales si consigue hacer un torneo histórico.

La Selección Mexicana buscará repetir lo hecho en México 86

Los pupilos de Javier Aguirre buscarán afrontar los dieciseisavos de final con el propósito de igualar una marca que dejaron en México 1986: pasar al quinto partido. En aquel entonces pasaron de fase en un grupo conformado por Irak, Bélgica y Paraguay, mientras que en octavos de final vencieron a Bulgaria por un marcador de 2 a 0.

Javier Aguirre dirige su tercera Copa Mundial de la FIFA™ como entrenador

En los cuartos de final cayeron en penales ante Alemania por 4 a 1. Curiosamente, en aquella cita mundialista se encontraba Javier Aguirre como uno de los integrantes de la convocatoria, por lo que ahora le tocará en la presente edición hacer historia como entrenador.

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