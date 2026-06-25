ACTUALIZADO: quiénes son los terceros del Mundial 2026 que le pueden tocar a México en 16avos

La Selección Mexicana ha sido, sin duda, una de las grandes sensaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con una fase de grupos impecable, cosechando 9 puntos de 9 posibles y la valla invicta, el país anfitrión ya tiene su lugar asegurado en la siguiente instancia como líder del Grupo A. Ahora, con la tranquilidad del deber cumplido, los dirigidos por Javier Aguirre aguardan por conocer a su próximo oponente en la etapa de eliminación directa.

Debido al nuevo formato de 48 selecciones, el camino hacia la gloria es más complejo. Según el esquema diseñado, México enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los sectores C, E, F, H o I. Hasta el momento, y tras la definición del Grupo E este jueves 25 de junio, Escocia se perfila como el rival virtual más probable. Sin embargo, el panorama sigue siendo dinámico y dependerá de los resultados finales en los grupos restantes.

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¿Quiénes pueden ser el próximo rival de México?

La afición mexicana debe seguir de cerca los desenlaces en los sectores F, H e I. Las selecciones que matemáticamente aún podrían cruzarse son:

Grupo C: Escocia.

Escocia. Grupo E: Ecuador.

Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón o Suecia.

Países Bajos, Japón o Suecia. Grupo H: España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.

España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. Grupo I: Senegal o Irak.



Es importante destacar que, aunque selecciones de peso como Brasil, Alemania, Francia y Noruega ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos, han sido descartadas como posibles rivales de México en esta instancia específica debido al cuadro de cruces establecido.

El camino hacia el título continúa el próximo martes 30 de junio de 2026. México hará su presentación en los dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México. Será un escenario vibrante, donde buscará ratificar su gran momento ante una afición que sueña con llegar a las instancias finales.