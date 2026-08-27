ÚLTIMA HORA: Estrella de la Liga MX firma contrato con GIGANTE de Europa

Luego de un exitoso paso por la Liga Femenil MX en donde conquistó el título del Apertura 2025 con Tigres de la UANL y un Campeón de Campeonas 2024, Jenni Hermoso regresó al Atlético de Madrid Femenil, equipo en donde comenzó su carrera profesional y donde buscará cerrar su trayectoria.

Te puede interesar: La HORA EXACTA para ver el Barcelona vs Athletic de Bilbao, partido de la Jornada 2 de LaLiga de España 2026

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

Jenni Hermoso deja a Tigres y regresa al Atlético de Madrid

Jenni Hermoso fue anunciada este jueves 27 de agosto como nueva jugadora del Atlético de Madrid Femenil, equipo en el que debutó profesionalmente y en el que vivirá su tercera etapa para cerrar su carrera.

Hermoso de 36 años, firmó contrato con las Colchoneras hasta junio del 2027 luego de seis años en México en donde militó en Pachuca del 2022 al 2023 y Tigres del 2024 al presente año conquistando un título de la Liga Femenil MX.

La delantera llegó al Atlético de Madrid a los 12 años y debutó con el primer equipo en el 2006 y en su primera etapa permaneció en el conjunto Colchonero hasta 2010. Posteriormente, volvió para la campaña 2018-19 en donde logró el título de LaLiga Femenil española.

Volver donde el corazón se siente en casa. pic.twitter.com/arjCdD9Ud0 — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) August 27, 2026

“He tenido la suerte de elegir donde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero”, dijo Hermoso a su llegada al conjunto madrileño.

Además del Atlético, Jenni Hermoso también ha militado en el Tyresö FF, Barcelona, París Saint Germain (PSG), Pachuca y Tigres.

La delantera fue campeona del mundo con la Selección de España en la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2023, mientras era jugadora del Pachuca.

Te puede interesar: Los extraordinarios números del Chino Huerta en su primera etapa en Pumas; ¿repetirá la historia?