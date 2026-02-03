¿El nuevo van Dijk? El Liverpool gasta millonaria cifra por un central de 20 años de la Liga Francesa

El Liverpool ha dado un paso importante en su planificación a largo plazo al cerrar el fichaje del defensor francés Jérémy Jacquet, quien se incorporará al club a partir de la temporada 2026-27. El joven central, actualmente en las filas del Stade Rennais, permanecerá cedido en el conjunto francés hasta el final de la presente campaña antes de dar el salto definitivo a la Premier League.

Con apenas 20 años, Jacquet es considerado uno de los zagueros con mayor proyección del fútbol francés. El acuerdo entre clubes se ha concretado por una cifra cercana a los 70 millones de dólares, incluyendo variables, una inversión que refleja la fuerte convicción del Liverpool en su desarrollo. El futbolista firmará un contrato de larga duración, pensado para convertirlo en una pieza clave del proyecto deportivo de los Reds durante los próximos años.

Durante la actual temporada en la Ligue 1, Jacquet ha acumulado 18 partidos oficiales, consolidándose como una opción fiable en la zaga del Rennes. Su rendimiento se ha caracterizado por la solidez en el juego aéreo, buena lectura defensiva y capacidad para iniciar la salida de balón desde atrás. Desde su debut profesional en 2024, el central suma más de 30 encuentros en la élite, además de experiencia previa en la Ligue 2, lo que ha acelerado su proceso de maduración.

El progreso del defensor no ha pasado desapercibido a nivel internacional. Jacquet ya ha sido convocado en varias ocasiones por la selección francesa sub-21, un reconocimiento que confirma su crecimiento y lo sitúa como uno de los nombres a seguir dentro del fútbol europeo. Su fichaje generó interés en otros clubes de la Premier League, pero fue el Liverpool quien logró adelantarse en la carrera por su firma.

