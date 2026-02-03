¿Negocio? La cantidad que habría desembolsado el Atlético de Madrid por Obed Vargas

El sueño profesional de Obed Vargas se cumplió; fichar por el Atlético de Madrid . El mediocampista mexicano, quien fuera pilar en el esquema del Seattle Sounders probará suerte por primera vez en el futbol de Europa y lo hará con un equipo que es protagonista en cada torneo que juega. A pesar de lo ilusionante que es este fichaje para el balompié mexicano, parece que la entidad ibérica salió ganando en la transferencia.

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el conjunto 'colchonero' habría desembolsado tres millones de euros por el futbolista de 20 años y 'tendría' que pagar cinco millones más por bonus a completar. La misma fuente, tiene valuado al nacido en Anchorage, Alaska justamente en ocho millones de euros y era uno de los futbolistas más valiosos de toda la Major League Soccer.

¿Préstamo?

Diversas fuentes ibéricas señalan que el recién llegado Vargas no estaría en planes de Diego Simeone en este primer semestre del año y tendrían acordada una cesión. Cabe destacar que, el volante de la Selección Mexicana de Futbol no está en temporada regular y su única actividad en el terreno de juego fue en los partidos amistosos que sostuvo el combinado nacional ante Panamá y Bolivia hace unos días.

Todos los equipos de la MLS están en pretemporada y afinando detalles ya que la campaña 2026 iniciará hasta finales de este mes, algo que se buscará cambiar en los próximos años para que estén en simultáneo con el resto de ligas. De momento, no se han dado más detalles sobre el futuro de Vargas y será cuestión de la directiva y del mismo 'Cholo' el destino que le elijan al mexicano.