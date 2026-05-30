El portero que Matías Almeyda quiere de regreso en Rayados de Monterrey tras su polémica salida

Matías Almeyda ya está en la Sultana del Norte para comandar el proyecto de Rayados para el Apertura 2026, e incluso ya tomó sus primeras 2 grandes decisiones para el club. Asimismo, podría quedarse con un portero que tuvo una salida polémica de Monterrey.

Esteban Andrada puede regresar al conjunto regio de la mano del “Pelado”, pues según la RG La Deportiva, el guardameta deberá reportar con Rayados el 1 de junio, luego de que Real Zaragoza no hiciera válida la opción de compra tras recibir una sanción de 13 partidos de suspensión tras agredir a un rival.

El argentino regresará a Rayados y reportes indican que Almeyda lo quiere en la plantilla.|@estebanandrada1

Andrada tiene contrato vigente con Monterrey hasta 2027 y, según reportan desde la Sultana del Norte, Almeyda lo contemplaría para la plantilla que conformará para encarar el Apertura 2026 y los torneos venideros. Sin embargo, apuntan a que muy posiblemente coma banca.

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La salida de Andrada y su conflicto en España

El guardameta se fue por la puerta de atrás de Rayados luego de perder la titularidad con Santiago Mele, quien a la postre tendría el mismo destino al no ganarle el puesto a Luis Cárdenas.

El argentino llegó a la Segunda División de España en septiembre del año pasado; aunque colectivamente no le fue bien, ya que descendió con el equipo a Tercera División. Quizá la frustración lo llevó a golpear a un rival en el ocaso de la temporada, lo que le costó una suspensión de 13 partidos.

Con el Real Zaragoza, el futbolista de 35 años permitió un total de 36 anotaciones en los 28 partidos que disputó en todas las competencias durante la Temporada 2025-2026. Ahora, deberá reportar con Rayados tras el término de su préstamo y, hasta el momento, todo parece indicar que formará parte del plantel que conformará Almeyda.