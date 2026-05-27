Así quedaría el 11 perfecto de André Jardine para el Apertura 2026: los fichajes BOMBA

Mientras hay rumores de un jugador de Chivas que podría pasar al Club América, el conjunto americanista tiene todo dispuesto para mejorar la plantilla de cara al Apertura 2026. Sabiendo que ya va un año sin consagraciones, André Jardine quiere darlo todo en este próximo torneo para volver a levantar un trofeo, como ya lo supo hacer en su momento.

Las Águilas de Coapa mantendrán a una de sus joyas a pesar de algunas ofertas y también harán hincapié en mejorar la plantilla con acuerdos entre André Jardine y Santiago Baños, el director deportivo. En ese contexto, se cree que ya estaría definido cómo sería el 11 titular soñado del entrenador brasileño de cara al Apertura 2026. Una alineación llena de estrellas.

Así sería el XI titular de André Jardine con el Club América para el Apertura 2026

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Cristian Borja, Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres y Jesús Alejandro Gómez (fichaje)

Contención: Kevin Castañeda (fichaje) y Rodrigo Dourado

Mediapunta: Raphael Veiga

Extremos: Oussama Idrissi (fichaje) y Alejandro Zendejas

Delantero: Raúl Jiménez (fichaje)

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Según la formación inicial que se filtró, André Jardine apostaría a un 4-2-1-3, con al menos cuatro fichajes en su alineación inicial. Con el sueño de Raúl Jiménez, la directiva americanista busca volver a dominar el territorio mexicano y de Concacaf. ¿Lo logrará?

