Así quedaría el 11 perfecto de André Jardine para el Apertura 2026: los fichajes BOMBA
El Club América tendría una plantilla ideal para el próximo campeonato de la Liga BBVA MX
Mientras hay rumores de un jugador de Chivas que podría pasar al Club América, el conjunto americanista tiene todo dispuesto para mejorar la plantilla de cara al Apertura 2026. Sabiendo que ya va un año sin consagraciones, André Jardine quiere darlo todo en este próximo torneo para volver a levantar un trofeo, como ya lo supo hacer en su momento.
Las Águilas de Coapa mantendrán a una de sus joyas a pesar de algunas ofertas y también harán hincapié en mejorar la plantilla con acuerdos entre André Jardine y Santiago Baños, el director deportivo. En ese contexto, se cree que ya estaría definido cómo sería el 11 titular soñado del entrenador brasileño de cara al Apertura 2026. Una alineación llena de estrellas.
Así sería el XI titular de André Jardine con el Club América para el Apertura 2026
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Cristian Borja, Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres y Jesús Alejandro Gómez (fichaje)
- Contención: Kevin Castañeda (fichaje) y Rodrigo Dourado
- Mediapunta: Raphael Veiga
- Extremos: Oussama Idrissi (fichaje) y Alejandro Zendejas
- Delantero: Raúl Jiménez (fichaje)
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Los fichajes ideales para el Club América en el Apertura 2026
Según la formación inicial que se filtró, André Jardine apostaría a un 4-2-1-3, con al menos cuatro fichajes en su alineación inicial. Con el sueño de Raúl Jiménez, la directiva americanista busca volver a dominar el territorio mexicano y de Concacaf. ¿Lo logrará?