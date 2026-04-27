Ex portero de Rayados de Monterrey da la cara tras su puñetazo a rival

Esteban Andrada protagonizó uno de esos momentos que cualquier futbolista nunca quisiera tener en su vida; 'desconectarse' en pleno partido. El ex futbolista de los Rayados de Monterrey perdió la cabeza tras ser expulsado en el partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza y fue directamente con el capitán rival; Jorge Pulido a darle un puñetazo, acción que se hizo viral en cuestión de minutos a través de redes sociales.

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Tras este penoso incidente, el guardameta argentino salió a dar la cara: "Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocarla con la mano, se puede ver mi trayectoria, Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma"., destacó el ex arquero de La Pandilla.

Hablaría con Pulido

Por otro lado, Andrada se dijo convencido de ver cara a cara al afectado y aclarar las cosas: "Estoy muy arrepentido. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera. Somos colegas y sinceramente, fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré"., destacó.

De momento, se desconoce cuántos partidos podría irse suspendido Andrada en la temporada. Por si las malas noticias no fueran suficientes, el Real Zaragoza está en zona de descenso con 35 unidades y necesitará un cierre prácticamente perfecto para soñar con la permanencia en la segunda división española.