Gabriel Milito no lo puede creer: la racha que extendió Chivas al quedar eliminado de la Leagues Cup

La eliminación de Chivas en la Leagues Cup 2026 volvió a dejar una mala imagen para el Guadalajara. El equipo de Gabriel Milito cayó ante FC Dallas y quedó fuera tras sus primeros dos partidos. Con ello, el conjunto rojiblanco extendió una racha negativa. El Guadalajara es uno de los 10 equipos de la Liga BBVA MX eliminados de la Leagues Cup.

El calendario de la Leagues Cup fue muy malo para Chivas, que perdió 1-0 frente a FC Dallas y anteriormente había caído en penales contra LAFC después de empatar durante el tiempo reglamentario. Así, se confirmó la mala racha del Guadalajara de nunca haber superado la Fase Uno de la competencia binacional.

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La racha que preocupa al Guadalajara

Chivas nunca ha conseguido superar la primera fase de la Leagues Cup. En 2022 perdió sus dos encuentros, mientras que en 2023 volvió a despedirse sin conseguir una victoria.

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La historia tampoco cambió en 2024. El equipo empató sus dos partidos durante el tiempo reglamentario, pero no alcanzó. Los resultados ante LAFC y San Jose Earthquakes volvieron a dejar al Guadalajara fuera de la competencia.

Chivas sumará dos refuerzos que no esperaba para el Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Las dos últimas eliminaciones de Chivas en la Leagues Cup

En 2025 apareció la primera victoria de Chivas en la Leagues Cup. El conjunto rojiblanco derrotó 2-1 a FC Cincinnati con goles de Efraín Álvarez y Armando González. Sin embargo, ese triunfo tampoco alcanzó para clasificar a la siguiente ronda.

Ahora, la eliminación de 2026 extiende la mala racha. Chivas acumula otra participación sin superar la primera fase y mantiene pendiente su primer boleto a los Cuartos de Final del torneo.

Gabriel Milito deberá corregir la falta de gol de Chivas

La situación también es un llamado de atención para Gabriel Milito. El entrenador argentino ha visto cómo su equipo genera momentos de buen futbol, pero encuentra dificultades para convertir esas ocasiones.

El Guadalajara todavía tendrá que disputar su último compromiso frente a Seattle Sounders, aunque ya está eliminado. Ese partido servirá para cerrar su participación y buscar una respuesta antes de regresar a la actividad de la Liga MX. Para Chivas, la Leagues Cup vuelve a terminar demasiado pronto.

