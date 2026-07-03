Chivas agrega un “refuerzo” para su pretemporada

Tras confirmarse sus primeros dos refuerzos, el Guadalajara navegó con calma el resto del mercado, pues aunque se indican algunos intereses por ciertos futbolistas… no hay nada cerrado. En ese sentido, Gabriel Milito recibió la incorporación de un “refuerzo”, quien ya trabaja en la pretemporada. Ese es el caso de Luis Gabriel Rey Mejía, quien quiere consolidar su carrera como futbolista de las Chivas.

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¿Quién es Luis Gabriel Rey, “refuerzo” de las Chivas?

Con 23 años, el defensa regresa al cuadro rojiblanco tras vivir un año fuera a préstamo con el Club Puebla. Ante el conglomerado de defensas centrales y la nula actividad que Milito le dio desde su llegada a las Chivas, el juvenil salió para tener minutos. Y precisamente terminado el préstamo, el zaguero quiere vivir el sueño de ser titular con el chiverío.

Es por eso que incluso el club lo presumió en una entrevista que se compartió en las redes sociales del equipo. Su incorporación a la pretemporada se da tras un paso por la selección mexicana, donde participó como sparring del equipo que hoy juega la Copa Mundial de la FIFA. La gran pregunta es si logrará convencer al estratega y al cuerpo técnico.

La competencia es feroz, pues el equipo tiene perfectamente identificada a su defensa titular. En general Luis Rey se desenvuelve como central, pero esos puestos los tienen asegurados Diego Campillo, Dani Aguirre y el propio José Castillo. Aunque ahora hay un reinicio y todo puede pasar, pues el nacido en Chihuahua volvió con ganas de ser relevante.

¿Cuándo debutan las Chivas y Luis Rey en el Apertura 2026?

Los días avanzan y el inicio del último torneo del 2026 está a nada de realizarse. El conjunto rojiblanco tiene presupuestados dos partidos de preparación antes de enfrentarse al Toluca en la Jornada 1 de la Liga BBVA MX… el próximo sábado 18 de julio. Por eso en un semestre donde hay Leagues Cup, Luis Rey y el resto de futbolistas deben aprovechar cada minuto que les ofrezcan, pues la competencia interna en Chivas hoy más que nunca es exigente.