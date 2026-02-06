El Real Madrid pierde a dos de sus figuras para los Playoffs de la Champions League frente al Benfica

El Real Madrid no podrá contar con dos de sus estrellas en los Playoffs de la Champions League frente al Benfica en los 16vos de final de la competencia europea, el extremo brasileño Rodrygo Goes y el mediocampista inglés, Jude Bellingham.

Después de la última jornada en la primera fase en donde los "Merengues" cayeron frente al Benfica 4-2, Rodrygo fue expulsado por reclamar al árbitro y fue suspendido por 2 partidos, por lo que no estará en la serie frente al conjunto portugués.

Real Madrid vs Benfica, playoffs Champions League

Por otra parte Bellingham sufrió una lesión en el juego frente al Rayo Vallecano en la fecha 22 de LaLiga Española "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", señaló el comunicado del equipo.

Su recuperación podría tardar un par de semanas, el inglés es baja definitiva para el partido de esste fin de semana contra el Valencia y Real Sociedad en liga, además de la ida contra el Benfica en Champions.

No todas son malas noticias para el cuadro que dirige Álvaro Arbeloa, los merengues podrían recuperar a Trent Alexander Arnold y Antonio Rüdiger para la serie de dieciseisavos de final.

Además el lateral francés Ferland Mendy podría regresar para el partido ante el Valencia en LaLiga española, tres jugadores importantes en la zona defensiva con los que no había contado el técnico español desde su llegada.