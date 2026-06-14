Julián Quiñones vive uno de los mejores momentos de su carrera, pues viene de salir campeón de goleo en Arabia Saudita, por encima de Cristiano Ronaldo. Es por ello que su precio aumentó en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este es su nuevo valor en el mercado.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Quiñones aumentó su precio a 14 millones de euros, en plena justa mundialista, en la que salió como MVP del juego de México contra Sudáfrica al marcar diferencia y aportar con uno de los 2 goles.

Julián Quiñones aumenta su precio en pleno Mundial 2026: este es su nuevo valor de mercado|Selección Nacional de México e IA

En diciembre de 2025, el ex del América tenía un valor de 12 millones, mientras que para los primeros días su precio aumentó 2 millones de euros. No obstante, su costo podría seguir al alza, en caso de ser pieza clave para la Selección Mexicana.

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Mundial de ensueño para Julián Quiñones

Julián es un futbolista que llegó muy joven a México, pues fue fichado con tan solo 18 años. Al principio, le costó, ya que anduvo por varios equipos, debido a que Tigres lo cedió en varias ocasiones.

El delantero tocó la gloria cuando vistió la playera de Atlas, pues fue pieza fundamental para la obtención de un bicampeonato de la Liga BBVA MX, luego de que los rojinegros tuvieran más de 70 años sin levantar un título.

El jugador de 29 años replicó la misma hazaña al ganar un par de títulos con el Club América, hasta que decidió aceptar la oferta de Arabia Saudita, donde actualmente hace historia y buscará hacerlo también con la Selección Nacional en la justa mundialista.

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