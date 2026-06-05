El récord inesperado que romperá Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como la vigente campeona, por lo que buscará ir por el bicampeonato en lo que sería la última justa veraniega de Lionel Messi, quien recientemente recibió el Premio Princesa. Pero hay un récord inesperado que romperá para esta edición que nadie esperaba.

En esta justa veraniega, 6 entrenadores argentinos, entre ellos Lionel Scaloni, dirigirán a diferentes selecciones del mundo, por lo que se coloca como la primera nación con más directores técnicos, junto con Francia, que tiene el mismo número. Conoce los 2 refuerzos que no esperaba sumar Matías Almeyda en Rayados de Monterrey.

Lionel Scaloni lidera la lista de 6 entrenadores argentinos.|AFA - Selección Argentina

Lionel Scaloni (Argentina) Marcelo Bielsa (Uruguay) Mauricio Pochettino (Estados Unidos) Gustavo Alfaro (Paraguay) Sebastián Beccacece (Ecuador) Néstor Lorenzo (Colombia).

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe resaltar que todos los entrenadores argentinos dirigen en su mayoría a selecciones de Sudamérica y una de Norteamérica, como lo es el país de las Barras y las Estrellas.

La estadística de los entrenadores extranjeros

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, 28 de las 48 selecciones tendrán entrenadores que no son nacidos en sus países. En términos generales, casi 4 de cada 10 directores técnicos son extranjeros. En tan solo un lapso de 4 años, hubo un aumento de 18, ya que para Qatar 2022 solo 10 no dirigieron a su nación de origen.

Un dato perturbador y que debe ser tomado en cuenta es que todas las selecciones que han salido campeonas del mundo lo hicieron con entrenadores de casa. No obstante, ello puede cambiar para esta edición, debido a la gran cantidad de técnicos extranjeros.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.