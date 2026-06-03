Lionel Messi recibe el “Premio Princesa” antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En la antesala de arrancar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con Argentina y su lista confirmada, Lionel Messi sumó un hito histórico a su legendaria trayectoria. El astro argentino fue galardonado con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, convirtiéndose en el primer deportista de su país en obtener esta altísima distinción española.

Lionel Messi y un reconocimiento que trasciende las canchas de futbol

El comité evaluador de la prestigiosa fundación española eligió al capitán de la Albiceleste entre múltiples candidaturas internacionales. El jurado definió al actual jugador del Inter Miami como el futbolista más exitoso de todos los tiempos. Sí, justo cuando Lionel Scaloni sufre por los lesionados, al menos Leo Messi recibe un premio.

Lionel Messi

Más allá de sus impresionantes registros goleadores, el galardón celebra su faceta más humana. La institución subrayó la constante labor solidaria de Messi en favor de la salud infantil y la educación de niños de escasos recursos. El jurado argumentó: “Messi protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del Barcelona y del futbol europeo con 35 trofeos entre 2005 y 2021”.

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Además, agregó: “Fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro Champions League, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España”.

El último aliento rumbo a su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Esta condecoración llega en un momento inmejorable para el rosarino de 38 años, quien ya se encuentra concentrado con su selección preparando el debut del torneo. El protocolo dicta que la gala de premiación oficial se celebrará el próximo mes de octubre en Oviedo, evento que contará con la presencia de la familia real española.

Tras conocer el fallo, Messi agradeció profundamente la distinción expresando su deseo de que su historia inspire a las nuevas generaciones. “Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa De Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme”, expresó el futbolista argentino que buscará el bicampeonato.

