Se terminó el invicto de Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul tras perder en la jornada 3 contra el Atlante en casa. Con ello, el conjunto celeste sufrió su primer descalabro después de 10 partidos tras la llegada del mexicano al banquillo. Por si fuera poco, un refuerzo salió lesionado del duelo.

Alan Montes, quien llegó como refuerzo de la Máquina para este Apertura 2026, salió lesionado del partido entre Cruz Azul y Atlante en la categoría Sub-21. El hermano de César Montes, quien se formó en un club que desapareció del futbol mexicano, no pudo continuar debido a una molestia en el tobillo.

El refuerzo de Cruz Azul que salió lesionado tras el duelo contra Atlante|@alanmc00

Transcurría el minuto 25 cuando Montes se resintió del tobillo, por lo que tuvo que salir de la cancha. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la lesión del defensa, pues hasta el momento el club no ha emitido un comunicado.

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¿Quién es el nuevo refuerzo de Cruz Azul?

Alan es un defensa de 25 años. Es hermano del seleccionado mexicano César Montes. Comenzó su carrera en las fuerzas inferiores de los Cimarrones de Sonora, para después pasar por las categorías menores de Rayados de Monterrey. Fue hasta 2020 que debutó en la Primera División con los Rayos del Necaxa.

Montes también ha jugado en el extranjero, como lo fue en la Segunda División de España con el Real Avilés, en la MLS con Sporting Kansas City y en Turquía con Serik Spor.

Fue en julio que fue anunciado como refuerzo del conjunto cementero para el Apertura 2026, para aportar al equipo de Huiqui juego aéreo con sus 1.94 metros y su buena salida en el juego de pies.

El papel de Alan Montes en Cruz Azul

En esta ocasión, Alan fue mandado a la Sub-21, equipo que marcha invicto en este Apertura 2026. Lo anterior, con la intención de que tenga ritmo por si en algún momento lo llega a requerir Joel Huiqui en el primer equipo.