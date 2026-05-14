¿El regreso de un histórico? El técnico que regresaría al Real Madrid para la próxima temporada

La bomba en el futbol europeo está cada vez más cerca de explotar. El posible regreso de José Mourinho al banquillo de Real Madrid ha tomado fuerza en las últimas horas luego de los reportes de Fabrizio Romano, quien aseguró que “The deal is on”, dejando claro que las conversaciones avanzan de manera positiva entre ambas partes.

De acuerdo con la información revelada en Europa, el técnico portugués ya sostuvo contactos directos con la dirigencia madridista y recibió detalles del proyecto que prepara Florentino Pérez para la próxima temporada. Mourinho se encuentra totalmente dispuesto a regresar y únicamente espera la aprobación definitiva del presidente merengue para cerrar el acuerdo. Incluso, Romano señaló que las charlas han sido “productivas” y que el estratega está listo para aceptar el reto inmediatamente.

El panorama también involucra al Benfica, institución que desea mantener a Mourinho dentro de su estructura deportiva y que sigue atentamente las negociaciones con el conjunto blanco. Sin embargo, desde Portugal reconocen que la decisión final dependerá completamente del Real Madrid y de Florentino Pérez, quien actualmente analiza el impacto deportivo y político que tendría el regreso del entrenador portugués.

Otros reportes apuntan a que el anuncio oficial podría esperar hasta después de las elecciones anticipadas del club, programadas para el próximo 24 de mayo. Mientras tanto, el nombre de Mourinho sigue ganando fuerza dentro del madridismo, especialmente por la necesidad urgente de recuperar autoridad y estabilidad en un vestidor que atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años.

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Crisis total en el Real Madrid

La situación interna del Real Madrid se ha convertido en un auténtico foco de tensión. La gestión de Álvaro Arbeloa habría perdido fuerza dentro del vestidor tras una serie de conflictos y malos resultados que encendieron las alarmas en la directiva.

Uno de los episodios que más preocupa involucra un fuerte roce en los entrenamientos entre Kylian Mbappé y el incidente conformado por Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, situación que habría dividido al grupo.

Además de las tensiones internas, el equipo perdió solidez defensiva y dejó escapar partidos importantes durante la temporada, algo que provocó molestia en Florentino Pérez. La directiva considera que el plantel necesita una figura de autoridad capaz de controlar egos, recuperar disciplina y devolverle al equipo el carácter competitivo que históricamente distingue al club.

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Los números de Mourinho en su primera etapa con el Real Madrid

La primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid dejó números que todavía son recordados por la afición madridista. Entre 2010 y 2013 dirigió un total de 178 partidos, registrando 128 victorias, 28 empates y únicamente 22 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 72 por ciento.

Durante ese periodo conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de firmar la histórica temporada 2011-12 conocida como “La Liga de los Récords”, en la que el Madrid alcanzó 100 puntos y marcó 121 goles.

También logró romper la llamada “maldición de octavos” en Champions League, llevando al club a tres semifinales consecutivas y devolviéndole competitividad frente al histórico Barcelona de Pep Guardiola.