El rival que Oleksandr Usyk quiere enfrentar antes del retiro en el boxeo

El campeón unificado de los pesos completos, Oleksandr Usyk, soltó un bombazo en el mundo del boxeo en el inicio del 2026, luego de dejar vacante el cinturón de la OMB por una lesión que lo mantuvo fuera de actividad en los últimos meses, ahora reveló el nombre del pugilista que busca enfrentar antes de su retiro en el profesionalismo.

“Creo que dos o tres peleas más”, señaló el pugilista ucraniano al ser cuestionado por su retiro en el boxeo, además agregó que le gustaría enfrentar a un ex campeón del mundo en la división “Quiero una pelea con Deontay Wilder”.

Usyk de 38 años tiene dos títulos indiscutidos en su carrera, peso crucero y pesos completos, luego de ser despojado del cinturón de la OMB busca retirarse con su tercera corona indiscutida, para ello tendría que enfrentar al británico invicto Fabio Wardley, quien tiene un récord de 20-0-1 con 19 nocauts de por medio.

Aunque Usyk quiere enfrentar al histórico Deontay Wilder que con 40 años podría poner fin a su carrera próximamente, el estadounidense que fue campeón mundial del CMB durante 5 años en la categoría de los pesos pesados logró llegar a las 42 peleas invicto hasta su segundo combate frente a Tyson Fury en el 2020 en donde perdió el cinturón, desde entonces ha perdido 4 de sus últimos 5 combates y aquel reinado quedó en la historia.

