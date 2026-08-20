El sacrificado del América ante la posible llegada de Miguel Borja al Nido

Club América está a nada de hacer oficial la llegada de Miguel Borja a la institución, pues fuentes confirman que ya hay un acuerdo de palabra. Incluso ya está en la CDMX para arreglar su contrato y ser nuevo jugador de las Águilas. Con su inminente llegada, quien pagaría los patos rotos será un canterano al ser el sacrificado por Guillermo Almada.

Todo apunta a que Patricio Salas será el jugador sacrificado en la plantilla del uruguayo, ya que sería hasta la cuarta opción del club. Lo anterior, pese a que en la última etapa de André Jardine jugó partidos y marcó algunos goles ante la baja de Henry Martín, quien tendrá competencia en la delantera del conjunto azulcrema, luego de los rumores de una posible salida.

Patricio Salas será el jugador sacrificado en la plantilla del uruguayo, ya que sería hasta la cuarta opción del club.|@patosalas_

Los delanteros del Club América

1. Henry Martín es el capitán del club y uno de los históricos al ser pieza clave en la obtención del tricampeonato de la Liga BBVA MX. Sin embargo, desde hace un par de años las lesiones lo han aquejado, por lo que muy posiblemente sea el sustituto de Borja.

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2. Raúl Zúñiga es otro de los delanteros del conjunto azulcrema, pero está borrado por Almada, ya que no es de su agrado. Esto se ve reflejado desde que inició el torneo, pues ni siquiera es tomado para ir a la banca. En su lugar, el entrenador le ha dado la oportunidad a un canterano de 19 años.

3. Alejandro Cárdenas es un delantero de 19 años que se formó en las Fuerzas Básicas del equipo. Guillermo le dio la oportunidad en este Apertura 2026 y ya hasta marcó su primer gol en Primera División en el partido contra Santos Laguna.

4. Patricio Salas es posiblemente el jugador al que más le afecte la llegada del colombiano al Nido, ya que en lo que va de este año ha recibido oportunidades de jugar, pero tal vez ahora pase a ser hasta la cuarta opción del entrenador del América.