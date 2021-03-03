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El Surfing en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El surfing será uno de los cinco deportes que harán su debut triunfal en los Juegos Olímpicos de Tokio en julio de este año.

El surfing hará su debut en unos Juegos Olímpicos durante Tokio 2020

Escrito por: Andrea Sola

Las condiciones para que una competencia de surfing pueda darse idealmente incluyen la altura de las olas, su dirección y la fuerza del viento. El océano es tan impredecible que las condiciones pueden cambiar de un día a otro, por lo que los eventos de este tipo tienen que ser muy flexibles.

Por este motivo, la competencia de este deporte para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevará a cabo durante el Festival Olímpico de Surfing del 25 de julio al 1º de agosto de este año, en Tsurigasaki Beach, a 100 km del estadio olímpico. Esta playa esta considerada como la más consistente para surfear y ha sido el escenario de muchas series de clasificación mundial y donde los surfistas profesionales japoneses se entrenan.

Este evento incluirá a 20 hombres y 20 mujeres compitiendo en 3 rondas y tres finales que comprenden heats ( rangos de tiempo) de 30 minutos.

Los top surfers para este debut provienen principalmente de Australia y Estados Unidos, pero habrá que estar atentos a Brasil.

Los nombres que destacarán son los de campeones mundiales de surfing en diferentes competencias alrededor del mundo: John John Florence y Carissa Moore (Estados Unidos); Stephanie Gilmore y Owen Wright (Australia); Gabriel Medina e Italo Ferreira (Brasil). Para representar a Japón veremos a Igarashi Kanoa.

¿Cómo se califica la competencia?

Las calificaciones están determinadas por 5 aspectos básicos: el compromiso para elegir olas de alto riesgo para aprovechar oportunidades y la dificultad de las olas; la innovación y el progreso considerando movimientos nuevos; la variedad de maniobras; la combinación de maniobras en la misma ola, y por supuesto la velocidad, el poder y el “flow” que cada surfista pueda mantener aplicando todos estos aspectos.

Emoción al máximo, atletas en el mar y escenarios increíbles nos esperan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

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