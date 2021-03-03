El Surfing en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Las condiciones para que una competencia de surfing pueda darse idealmente incluyen la altura de las olas, su dirección y la fuerza del viento. El océano es tan impredecible que las condiciones pueden cambiar de un día a otro, por lo que los eventos de este tipo tienen que ser muy flexibles.

Por este motivo, la competencia de este deporte para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevará a cabo durante el Festival Olímpico de Surfing del 25 de julio al 1º de agosto de este año, en Tsurigasaki Beach, a 100 km del estadio olímpico. Esta playa esta considerada como la más consistente para surfear y ha sido el escenario de muchas series de clasificación mundial y donde los surfistas profesionales japoneses se entrenan.

Este evento incluirá a 20 hombres y 20 mujeres compitiendo en 3 rondas y tres finales que comprenden heats ( rangos de tiempo) de 30 minutos.

Los top surfers para este debut provienen principalmente de Australia y Estados Unidos, pero habrá que estar atentos a Brasil.

Los nombres que destacarán son los de campeones mundiales de surfing en diferentes competencias alrededor del mundo: John John Florence y Carissa Moore (Estados Unidos); Stephanie Gilmore y Owen Wright (Australia); Gabriel Medina e Italo Ferreira (Brasil). Para representar a Japón veremos a Igarashi Kanoa.

¿Cómo se califica la competencia?

Las calificaciones están determinadas por 5 aspectos básicos: el compromiso para elegir olas de alto riesgo para aprovechar oportunidades y la dificultad de las olas; la innovación y el progreso considerando movimientos nuevos; la variedad de maniobras; la combinación de maniobras en la misma ola, y por supuesto la velocidad, el poder y el “flow” que cada surfista pueda mantener aplicando todos estos aspectos.

Emoción al máximo, atletas en el mar y escenarios increíbles nos esperan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

