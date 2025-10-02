El top de equipos que ya tienen a Gilberto Mora en la mira: hasta los más grandes lo quieren

Gilberto Mora es seguido por varios equipos antes y ahora en el Mundial Sub-20 que disputa con la Selección Mexicana. El futbolista de tan solo 16 años tiene maravillados a todos por su gran nivel y por un video en el que demostró movimientos especiales ante Brasil . El todavía jugador de Xolos debe aprovechar esta justa como plataforma y así llegar a las ligas top de Europa.

1. Ajax

El equipo de Países Bajos reveló en el documental Scouting que siguen a Mora, pues su nombre apareció en la base de datos del conjunto. El mexicano es uno de los prospectos de uno de los mejores clubes neerlandeses y al cual ya han jugado varios futbolistas aztecas como lo son Jorge Sánchez y Edson Álvarez, quien en este segundo semestre del año firmó con el Fenerbahçe de Turquía .

Selección Nacional de México

2. Manchester United

El conjunto de la Premier League mandó a visores a Chile para observar a Gilberto Mora, según reportaron varios medios británicos. El mexicano es del interés de uno de los grandes de Europa, pero también tienen en el radar al portero nigeriano Ebeneezer Harcout. Por lo pronto, el jugador de Xolos lleva un buen Mundial Sub-20 al sumar 2 goles y una asistencia.

El equipo top al que sueña Gilberto Mora llegar

3. Real Madrid

Gilberto Mora mencionó en una entrevista que su mayor sueño es jugar en el Real Madrid y ello podría darse en un futuro cercano, pues hay un interés real de los merengues, según el entorno del jugador. No obstante, aún no hay un acercamiento formal de la directiva del cuadro blanco para preguntar sobre la nueva joya del futbol mexicano.

¿Gilberto Mora se irá de Xolos hasta los 18 años?

Gilberto Mora sigue maravillando al mundo y llamando la atención de varios clubes, pero tal vez ello no le interese por el momento a Xolos de Tijuana, pues según reportes, el plan del conjunto mexicano es mantenerlo hasta que cumpla la mayoría de edad y después de ello venderlo.

Sebastián Abreu, entrenador del cuadro fronterizo, mencionó en una conferencia de prensa que a Mora le quedaba alrededor de un año y medio en el club y solo bastaba disfrutarlo el tiempo que le queda en México.