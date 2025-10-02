El top de equipos que ya tienen a Gilberto Mora en la mira: hasta los más grandes lo quieren
El futbolista mexicano de 16 años tiene asombrados a todos y el Mundial Sub-20 puede ser su plataforma para ser fichado por un club grande de Europa
Gilberto Mora es seguido por varios equipos antes y ahora en el Mundial Sub-20 que disputa con la Selección Mexicana. El futbolista de tan solo 16 años tiene maravillados a todos por su gran nivel y por un video en el que demostró movimientos especiales ante Brasil . El todavía jugador de Xolos debe aprovechar esta justa como plataforma y así llegar a las ligas top de Europa.
1. Ajax
El equipo de Países Bajos reveló en el documental Scouting que siguen a Mora, pues su nombre apareció en la base de datos del conjunto. El mexicano es uno de los prospectos de uno de los mejores clubes neerlandeses y al cual ya han jugado varios futbolistas aztecas como lo son Jorge Sánchez y Edson Álvarez, quien en este segundo semestre del año firmó con el Fenerbahçe de Turquía .
2. Manchester United
El conjunto de la Premier League mandó a visores a Chile para observar a Gilberto Mora, según reportaron varios medios británicos. El mexicano es del interés de uno de los grandes de Europa, pero también tienen en el radar al portero nigeriano Ebeneezer Harcout. Por lo pronto, el jugador de Xolos lleva un buen Mundial Sub-20 al sumar 2 goles y una asistencia.
TE PUEDE INTERESAR:
- Julian Quiñones muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX; existirían dos clubes peleando por él
- En Rayados fue descarte, probó suerte en Europa y ahora están encantados con él: “Nos da jerarquía”
- Alcanzó su máximo precio en Rayados de Monterrey y en 2025 fue la decepción de su equipo en Sudamérica
El equipo top al que sueña Gilberto Mora llegar
3. Real Madrid
Gilberto Mora mencionó en una entrevista que su mayor sueño es jugar en el Real Madrid y ello podría darse en un futuro cercano, pues hay un interés real de los merengues, según el entorno del jugador. No obstante, aún no hay un acercamiento formal de la directiva del cuadro blanco para preguntar sobre la nueva joya del futbol mexicano.
¿Gilberto Mora se irá de Xolos hasta los 18 años?
Gilberto Mora sigue maravillando al mundo y llamando la atención de varios clubes, pero tal vez ello no le interese por el momento a Xolos de Tijuana, pues según reportes, el plan del conjunto mexicano es mantenerlo hasta que cumpla la mayoría de edad y después de ello venderlo.
Sebastián Abreu, entrenador del cuadro fronterizo, mencionó en una conferencia de prensa que a Mora le quedaba alrededor de un año y medio en el club y solo bastaba disfrutarlo el tiempo que le queda en México.