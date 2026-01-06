El único mexicano que no ha perdido contra Cristiano Ronaldo: ni Messi ostenta este récord

Raúl Jiménez es el único mexicano que no ha perdido contra Cristiano Ronaldo, récord que ni Lionel Messi tiene. El delantero puede aumentarlo el próximo 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana reciba a Portugal en el duelo para reinaugurar el Estadio Banorte (antes Azteca) y así dar por iniciada la fiesta por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El “Lobo de Tepeji”, quien dio una asistencia de lujo en el Fulham contra Liverpool, se ha enfrentado en 5 ocasiones al “Comandante” tanto en duelos de clubes como de selección y de ellos ha salido invicto, pues registra 3 victorias y 2 empates.

Raúl Jiménez es el mexicano que se ha enfrentado 5 veces a CR7 y en ninguna de llas ha perdido|Raúl Jiménez

En el podcast de Clark Borjon D se resaltó este dato, el cual ni siquiera pudo conseguir los futbolistas de élite, como Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Ronaldinho e Iker Casillas, por mencionar algunos.

El día en que Cristiano Ronaldo pudo arrebatarle el récord a Raúl Jiménez

Cristiano Ronaldo y Raúl Jiménez se han enfrentado en 5 ocasiones, pero hubo una en la que le pudo haber arrebatado el récord al canterano del América y ese fue en el duelo por el tercer lugar de la Copa Confederaciones de 2017.

La Selección Mexicana y Portugal se enfrentaron en ese torneo en la Fase Grupos, terminando con 2-2, con goles de Javier “Chicharito” Hernández y Héctor Moreno para los aztecas, mientras que los europeos marcaron Ricardo Quaresma y Cédric Soares.

Ambas selecciones se volvieron a topar en la ronda de eliminación, cuando se enfrentaron en el duelo por el tercer lugar. En ese encuentro no estuvo presente CR7, pues pidió un permiso especial por el nacimiento de sus mellizos.

En ese duelo, Portugal se quedó con el tercer puesto al ganarlo por marcador de 2-1. Incluso, Raúl se fue expulsado al minuto 112 por doble amarilla, en un partido que México tenía casi en el bolsillo, pues le empataron en el tiempo de compensación.